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外貿協會董事長黃志芳今（20）日結束烏克蘭利沃夫行程，期間拜訪利沃夫市長安德里．薩多維（Andriy Sadovyi），拜訪「Unbroken」（不屈不撓）計畫醫療院區，及Formatsia Industrial Park工業區與物流中心、無人機工廠。他表示，俄烏戰爭下，烏國對無人機需求龐大，他也讓當地廠商了解台灣的產品技術、性價比都相當突出，相信未來可以有很多合作模式可解決成本問題。黃志芳此行是受到薩多維邀請，考察烏克蘭在戰爭下經貿產業以及社會韌性。他表示，除了與薩多維會面，利沃夫副市長也兩度與他會面，希望這次訪問可以成為雙方共識，也就是台灣跟烏克蘭不論是在人、社會層面、人道、慈善還是經濟產業合作都有很多合作的空間。他提及，接下來9月，利沃夫將舉辦大型的IT國際性活動；11月，烏克蘭也會舉辦Rebuild Ukraine，也就是重建烏克蘭國際論壇，相信台灣企業可以考慮來多多參加，尋找好的合作夥伴跟好的商機。而在無人機產業方面，黃志芳說，烏克蘭無人機產業蓬勃發展，因為戰爭關係，需求量非常大，「成本對他們來講當然是一個很重要的考量」，他在交流中有表達，台灣蠻有競爭優勢的；這家無人機公司它也有使用台灣高階的零組件，特別是在電子控制元件使用，所以他們也知道台灣的產品確實是在技術還有性價比方面都蠻好的，希望將來有很多的合作模式是可以來解決成本的問題。