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▲九雲高中四人組同框，表志勳（右上）、全峯鉐（左上）、玉真旭（左下）、劉泰珠（右下）戲外一起拍了人生四格。（圖／翻攝自劉泰珠IG@yootaejoo）

韓劇《鐵拳教育》本月初在Netflix上線後，瞬間衝上熱播排行榜第一名，而劇中九雲高中四人組（仁範、成煥、亨柱、奉靳代）在戲外成為了好朋友，昨（19）日飾演仁範的演員劉泰珠，在IG公開了四個人一起去吃飯的照片，不僅吃了劇中同款辣炒年糕，他們還一起拍了人生四格照，掀起許多網友熱議。劉泰珠昨日在社群公開一系列照片，只見《鐵拳教育》劇中擁有最高人氣的九雲高中四人組同框，奉靳代（奉事，表志勳 飾）、金亨柱（全峯鉐 飾）、趙仁範（玉真旭 飾）、朴成煥（劉泰珠 飾）一起去拍了超可愛的人生四格照片，看起來和劇中一樣，雖然打打鬧鬧，但是大家的感情非常好。而四個人吃的東西更是辣炒年糕，因為劇中四個人一邊吃辣炒年糕打鬧，混混們一邊說自己已經從良，現在認真準備考試中的橋段，讓許多觀眾感到記憶深刻，這也是奉靳代在工作中找到存在意義的瞬間，讓他決定要繼續成為教權局一員的關鍵時刻，重現相同橋段讓觀眾超感動。《鐵拳教育》第二集中九雲高中的反派：電機科老大仁範、汽車科老大成煥，因為一直在學校械鬥，使得想學習的亨柱沒辦法獲得應有的教育環境，最後奉靳代（表志勳 飾，簡稱：奉事）、 羅華振（金武烈 飾）潛入校園清算，不僅順利讓混混們改邪歸正，他們還跟亨柱成為了亦師亦友的好朋友，順利感動奉事，讓他成功找到了這份工作的意義。