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針對這些未下地的人手孔蓋，新規劃定兩大檢測基準：

不少事故與人孔蓋有關，尤其天雨路滑造成行人、騎士滑倒等不時發生。交通部日前預告修正「公路用地使用規則」，首度規範全國一致的人孔蓋、手孔蓋抗滑，以及路面平整度標準。若不符規定者，限期未改善，可處3萬以上、15萬以下罰鍰，並可按次處罰。根據公路局統計轄管省道人手孔蓋數量25萬7,318個，其中未下地人手孔蓋數量約1萬564個（含公路法第72條第5項規定，管線機構或其他工程主辦機關（構）有救災或特殊需求者，得免於下地的部分）。目前雖未有與人、手孔蓋不防滑有關的國賠事件，交通部17日預告草案，預告期14天，以強化公路安全管理並兼顧實務。交通部配合《公路法》第72條修正案，增訂「公路用地使用規則」第14條之1。新制明確規範管線機構或工程主辦機關在設置、維修後的修復義務、路面平整度標準及施工回填後的保固期限，並針對未下地的人手孔蓋首度訂定明確的抗滑基準。：管線單位每年須辦理檢測，以3公尺直規檢測，單點高低差不得超過正負0.6公分。如有未符規定者，即由公路主管機關限期要求改善完成。：參考道路標線標準，未下地人手孔蓋的抗滑值必須達到 50抗滑係數BPN。公路局強調，未來若經檢測發現平整度或抗滑值未符合基準，主管機關將依法限期要求管線單位於一個月內改善完成。屆期未改善者，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並限期改善，並可按次處罰之。