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全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋——淡江大橋5月12日正式通車，更被認為是建築師扎哈·哈蒂（Zaha Hadid）生涯晚期的重要作品之一。而淡水河口更被認為是台灣八景之一，為維護景觀不讓大橋成為風景介入，設計團隊反覆模擬夕照光影，夏至時夕陽會精準地落在主橋塔之間，明（21）日晚間即將迎來通車首次夢幻的「日落同心圓」！交通部表示，淡水夕陽向來是民眾的集體記憶，為了守護這片經典畫面，淡江大橋設計團隊當初實地走訪12處視角，反覆模擬夕照光影，力求讓淡江大橋以最輕盈的比例自然融入景致，成為平衡在「存在與不打擾之間」的藝術品。經過無數次的科學推演，每逢夏至期間，夕陽便會精準落在主橋塔之間，將科技與自然景觀完美融合。交通部推薦「最佳觀賞點」在紅樹林捷運站周邊，可以捕捉夕陽與淡江大橋的主塔塔環重疊形成超夢幻的「日落同心圓」。根據中央氣象署明日落日時刻將在18時47分。交通部公路局表示，明（21）日預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起將湧現返程車潮 ，包含在台61線淡江大橋路段等，建議用路人行前多參考幸福公路App即時路況，避開尖峰時段及路段，或依警廣與路側CMS提供之路況及替代道路資訊行駛。