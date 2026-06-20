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Netflix韓劇《鐵拳教育》熱播中，不少演員也跟著受到關注，其中在首集飾演校園惡霸「劉俊亨」的李昇規，近日受訪時自爆其實是男主角金武烈的粉絲，甚至曾把對方夫妻的合照設成手機桌布，並表示「兩個人都長得很好看，看了心情就很好。」李昇規在《鐵拳教育》中飾演仗著國會議員父親撐腰、無視法律的校園暴力主謀劉俊亨，雖然戲裡氣焰囂張，但戲外的他卻是金武烈的忠實粉絲，他透露，自己過去曾將金武烈與妻子尹昇娥的合照設為手機桌布，原因很單純，「前輩跟尹昇娥前輩結婚後的所有照片都超好看，每次看了心情就會變好。」談到首次合作的感受，李昇規毫不掩飾崇拜之情，大讚金武烈是自己遇過最棒的前輩，不僅在鏡頭前展現強大氣場，私下也相當照顧後輩，拍攝期間經常主動分享演技經驗與建議。李昇規回憶，殺青宴上曾被金武烈叫過去，並鼓勵他說：「你真的演得很好，不要懷疑自己。」接著又暖心表示：「未來一定會有辛苦和挫折的時候，但千萬不要放棄，我們一起撐下去。」他坦言，自己當下受到很大鼓舞，也因此立下有一天能成為像金武烈一樣，願意提攜後輩、給予他人力量的演員。