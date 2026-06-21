2026世界盃持續進行中，每場賽事都讓人看得熱血沸騰，球星們用各式射門技花式進球，讓人目不暇給，遠射、自由球、凌空抽射、倒掛金鉤、吊射、世界波等，哪個是你心目中最經典的「射門」？對許多七、八年級生來說，說到最熱血的「射門」，腦海浮現是《閃電十一人》裡各種突破物理極限的必殺技，《NOWNEWS今日新聞》整理《閃電十一人》10大經典射門技，一起回味那些曾震撼球場的必殺一擊。

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🟡 永恆暴風雪

「吹雪士郎」最具代表性的必殺射門，也是許多粉絲心中的人氣第一名，首次於動畫第32集白戀中學戰登場，冰雪旋風席捲球場也象徵吹雪逐漸找回真正的自己。

🟡  烈焰龍捲風

豪炎寺修也的「烈焰龍捲風」，動畫第2集首次登場，火焰包覆足球直衝球門，不僅是系列代表招式，更衍生出逆向龍捲風、暗黑龍捲風等眾多變化版本。

🟡 傾聽神諭

世宇子中學王牌「阿芙洛蒂」的代表射門技，足球被神聖的光芒包圍，也正是這一球，逼出圓堂守首次成功施展「魔神的右手」

🟡 狼人傳奇

「吹雪士郎」在克服內心陰影、完成自我突破後習得的代表招式，也是角色成長的重要象徵，人氣居高不下。

🟡 皇帝企鵝三號

由「鬼道有人、不動明王與佐久間次郎」三人共同完成的合體射門，皇帝企鵝系列威力最強的代表作，企鵝群飛出的畫面成為系列經典。

🟡 流星之刃

「基山浩人」的招牌射門技，也是世界篇出場率最高的射門，即使劇情後期必殺技不斷升級，流星之刃依舊活躍到最後。

▲基山浩人的招牌射門技「流星之刃」是系列出場率最高的必殺技之一。（圖／翻攝《閃電十一人》）
▲基山浩人的招牌射門技「流星之刃」是系列出場率最高的必殺技之一。（圖／翻攝《閃電十一人》）
🟡 鳳凰展翅

「一之瀨一哉、土門飛鳥與圓堂守」共同施展的合體技，後來更與豪炎寺的「烈焰龍捲風」融合，成為決賽的關鍵致勝一球。

▲「鳳凰展翅」由一之瀨、土門與圓堂守聯手施展。（圖／翻攝《閃電十一人》）
▲「鳳凰展翅」由一之瀨、土門與圓堂守聯手施展。（圖／翻攝《閃電十一人》）
🟡 飛馬三重奏

雷門中學早期最具代表性的團隊射門技，由「一之瀨、土門與西垣」創造，後來改由圓堂加入完成，見證隊友情誼。

▲「飛馬三重奏」是雷門中學早期最具代表性的合體射門技。（圖／翻攝《閃電十一人》）
▲「飛馬三重奏」是雷門中學早期最具代表性的合體射門技。（圖／翻攝《閃電十一人》）
🟡 皇帝企鵝二號

「鬼道有人」的招牌必殺技之一，也是整個皇帝企鵝系列知名度最高的招式，雖然後續推出第三號等進化版，但第二號依舊是許多粉絲最熟悉的經典。

▲鬼道有人的「皇帝企鵝二號」是《閃電十一人》最知名的射門技之一。（圖／翻攝《閃電十一人》）
▲鬼道有人的「皇帝企鵝二號」是《閃電十一人》最知名的射門技之一。（圖／翻攝《閃電十一人》）
🟡 爆炎風暴

「豪炎寺修也」世界篇回歸後習得的新招式，首次施展便突破對手守門技「鑽頭毀滅者」，幫助閃電日本隊拿下重要勝利。

▲豪炎寺修也的「烈焰龍捲風」首次於動畫第2集登場。（圖／翻攝《閃電十一人》）
▲豪炎寺修也的「烈焰龍捲風」首次於動畫第2集登場。（圖／翻攝《閃電十一人》）

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林若瑋編輯記者

電玩中心記者，畢業於政大傳播所，致力於當一個記錄者。