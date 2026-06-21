2026世界盃持續進行中，每場賽事都讓人看得熱血沸騰，球星們用各式射門技花式進球，讓人目不暇給，遠射、自由球、凌空抽射、倒掛金鉤、吊射、世界波等，哪個是你心目中最經典的「射門」？對許多七、八年級生來說，說到最熱血的「射門」，腦海浮現是《閃電十一人》裡各種突破物理極限的必殺技，《NOWNEWS今日新聞》整理《閃電十一人》10大經典射門技，一起回味那些曾震撼球場的必殺一擊。
🟡 永恆暴風雪
「吹雪士郎」最具代表性的必殺射門，也是許多粉絲心中的人氣第一名，首次於動畫第32集白戀中學戰登場，冰雪旋風席捲球場也象徵吹雪逐漸找回真正的自己。
🟡 烈焰龍捲風
豪炎寺修也的「烈焰龍捲風」，動畫第2集首次登場，火焰包覆足球直衝球門，不僅是系列代表招式，更衍生出逆向龍捲風、暗黑龍捲風等眾多變化版本。
🟡 傾聽神諭
世宇子中學王牌「阿芙洛蒂」的代表射門技，足球被神聖的光芒包圍，也正是這一球，逼出圓堂守首次成功施展「魔神的右手」。
🟡 狼人傳奇
「吹雪士郎」在克服內心陰影、完成自我突破後習得的代表招式，也是角色成長的重要象徵，人氣居高不下。
🟡 皇帝企鵝三號
由「鬼道有人、不動明王與佐久間次郎」三人共同完成的合體射門，皇帝企鵝系列威力最強的代表作，企鵝群飛出的畫面成為系列經典。
🟡 流星之刃
「基山浩人」的招牌射門技，也是世界篇出場率最高的射門，即使劇情後期必殺技不斷升級，流星之刃依舊活躍到最後。
🟡 鳳凰展翅
「一之瀨一哉、土門飛鳥與圓堂守」共同施展的合體技，後來更與豪炎寺的「烈焰龍捲風」融合，成為決賽的關鍵致勝一球。
🟡 飛馬三重奏
雷門中學早期最具代表性的團隊射門技，由「一之瀨、土門與西垣」創造，後來改由圓堂加入完成，見證隊友情誼。
🟡 皇帝企鵝二號
「鬼道有人」的招牌必殺技之一，也是整個皇帝企鵝系列知名度最高的招式，雖然後續推出第三號等進化版，但第二號依舊是許多粉絲最熟悉的經典。
🟡 爆炎風暴
「豪炎寺修也」世界篇回歸後習得的新招式，首次施展便突破對手守門技「鑽頭毀滅者」，幫助閃電日本隊拿下重要勝利。
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「吹雪士郎」最具代表性的必殺射門，也是許多粉絲心中的人氣第一名，首次於動畫第32集白戀中學戰登場，冰雪旋風席捲球場也象徵吹雪逐漸找回真正的自己。
豪炎寺修也的「烈焰龍捲風」，動畫第2集首次登場，火焰包覆足球直衝球門，不僅是系列代表招式，更衍生出逆向龍捲風、暗黑龍捲風等眾多變化版本。
世宇子中學王牌「阿芙洛蒂」的代表射門技，足球被神聖的光芒包圍，也正是這一球，逼出圓堂守首次成功施展「魔神的右手」。
「吹雪士郎」在克服內心陰影、完成自我突破後習得的代表招式，也是角色成長的重要象徵，人氣居高不下。
由「鬼道有人、不動明王與佐久間次郎」三人共同完成的合體射門，皇帝企鵝系列威力最強的代表作，企鵝群飛出的畫面成為系列經典。
「基山浩人」的招牌射門技，也是世界篇出場率最高的射門，即使劇情後期必殺技不斷升級，流星之刃依舊活躍到最後。
「一之瀨一哉、土門飛鳥與圓堂守」共同施展的合體技，後來更與豪炎寺的「烈焰龍捲風」融合，成為決賽的關鍵致勝一球。
雷門中學早期最具代表性的團隊射門技，由「一之瀨、土門與西垣」創造，後來改由圓堂加入完成，見證隊友情誼。
「鬼道有人」的招牌必殺技之一，也是整個皇帝企鵝系列知名度最高的招式，雖然後續推出第三號等進化版，但第二號依舊是許多粉絲最熟悉的經典。
「豪炎寺修也」世界篇回歸後習得的新招式，首次施展便突破對手守門技「鑽頭毀滅者」，幫助閃電日本隊拿下重要勝利。
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