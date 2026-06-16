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🟡 黃金神掌

🟡 魔神的右手

▲「魔神的右手」於動畫第26集首度完整登場，是圓堂守最具代表性的守門技之一。（圖／翻攝《閃電十一人》）

🟡 無限之手

▲立向居勇氣在動畫第58集對戰創世紀時首次使出「無限之手」。（圖／翻攝《閃電十一人》）

🟡 雷神截殺

▲「雷神截殺」於動畫第123集對戰小巨人隊時首次登場。（圖／翻攝《閃電十一人》）

🟡 異次元魔手

▲「異次元魔手」於動畫第88集對戰英格蘭代表隊「女王騎士」時首次登場。（圖／翻攝《閃電十一人》）

🟡 憤怒的鐵鎚

🟡 黃金神掌X

🟡 野獸魔牙

🟡 正義的鐵拳

🟡 神之手V

▲《閃電十一人GO》時期登場的「神之手V」，是經典守門技黃金神掌系列的進化版本之一。（圖／翻攝《閃電十一人》）

2026世界盃小組賽，西班牙首戰對上西非島國「維德角」，全場狂轟27次射門、7次射正，卻始終無法攻破球門，賽後維德角40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）激動落淚，IG 粉絲暴漲百萬，被球迷稱為現實版「圓堂守」，《NOWNEWS今日新聞》也整理《閃電十一人》10大經典守門技，一起回味那些讓對手絕望的神級撲救。《閃電十一人》是日本 LEVEL-5 推出的足球作品，最初以 Nintendo DS 遊戲形式問世，後續改編成動畫、漫畫與電影，其最大特色是將足球與超能力結合。相較於豪炎寺的「烈焰龍捲風」、吹雪的「永恆暴風雪」等射門技，主角圓堂守身為守門員，創造出許多比前鋒更具代表性的必殺技，不少球迷一邊看球一邊「對招式」，究竟沃齊尼亞這場封神之戰，比較像哪一招？圓堂守最具代表性的守門技，首次在帝國學園戰中登場，巨大金色手掌擋下「死亡領域」的畫面，也成為無數觀眾認識《閃電十一人》的起點。「傳說中的必殺技」，圓堂守在世宇子戰中成功施展，擋下阿芙洛蒂的必殺射門「傾聽神諭」，巨大魔神伸出右手擋球的畫面，至今仍是系列最經典名場面之一。立向居勇氣的代表招式，從原本的數隻巨手一路進化成滿天巨掌守護球門，是後期人氣極高的守門技。世界篇後期登場，圓堂守在接受祖父圓堂大介指點後習得的新招式，巨大雷神現身並一掌攔下射門。最不講物理學的一招，面對無法阻止的射門，圓堂守從祖父一句「擋不住就不要擋」獲得靈感，不再正面攔截，乾脆把足球送進異次元空間。由魔神的右手進一步進化，首次在火焰神龍戰登場，巨大鐵鎚從天而降砸向足球，成功擋下許多高威力射門。小巨人隊門將洛可可的招牌絕技，多次擋下閃電日本隊的猛攻，被視為世界篇最強守門技之一。帝國學園門將源田幸次郎的招牌守門技，巨大野獸利爪從球門前方出現撕裂射門。沒有複雜特效，也沒有神明降臨，直接用拳頭把足球轟飛，是圓堂守早期代表技能之一。《閃電十一人GO》時期最具代表性的神之手進化版，由三國太一使用，延續黃金神掌系列傳統，也讓這項經典守門技在新世代作品中繼續活躍。