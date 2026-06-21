「最美星二代」劉蒔（小水晶）高中畢業了！女星翁虹昨（20）日前開心報喜，透露18歲愛女以高中年級前3名、全科目拿A的學霸成績畢業，更同時拿下3門副學士學位。在大學申請中，她一口氣狂掃加州8所名校錄取通知書，並斬獲特級獎學金，最終決定就讀擁有百年歷史的頂尖名校UCLA（加州大學洛杉磯分校），讓翁虹驕傲直呼感動拉滿。
最美星二代劉蒔高中畢業！錄取8間大學選擇讀UCLA
劉蒔在求學期間展現了驚人的自律與學術實力。她不僅以優異成績畢業，更利用高中時間，跨級修讀並拿下了經濟學、社會與行為科學、行政與資訊系統等3門副學士學位，且所有學科的成績同樣維持全A，實力相當驚人。
面對競爭激烈的大學申請，劉蒔展現了「實力即底氣」的氣勢，投遞的8所加州知名高校全數獲得錄取。除了亮眼的雙畢業證書，她還一舉斬獲兩所院校的獎學金，其中更包含一份僅發放給全校前1%至2%頂尖學子的「校董會特級獎學金」。而她最終選擇就讀人才輩出的UCLA。
翁虹生出學霸笑喊隔代遺傳 見證結業儀式超感動
對於女兒在理科與經濟領域的傑出表現，翁虹忍不住幽默透露，自己當年的數學底子其實很差，沒想到女兒卻展現了真切的「隔代遺傳」，完美延續了外祖母（姥姥）深耕科研與經濟的優秀基因，在生物、化學等領域表現格外的出色。
翁虹透露，自己在短短20天內接連參與了女兒的高中與副學士兩場畢業典禮，這讓自認一輩子都在求知的她感觸極深：「我這輩子一直在讀社會大學，至今還沒結業，這次仿佛穿越時光，以媽媽的身份陪她走完兩段重要求學節點，儀式感與感動直接拉滿。」
翁虹甜讚老公「神隊友」 溫馨喊話女兒勇敢追夢
回首這段育兒點滴，翁虹感性表示，女兒亮眼成就的背後，除了自身的刻苦，更離不開「神隊友」總裁老公劉冠廷多年來的細心栽培與引導。老公不僅在學業上給予孩子穩定的支持，更在日常生活中為女兒樹立了正向的三觀，讓她大讚「水晶爸爸給孩子做了最好的示範」。因為有丈夫在前方托底，她才能毫無顧慮地守好後勤。
面對即將到來的全新大學生活，雖然劉蒔坦言目前自我要求高、焦慮感多過期待，但翁虹仍透過文字與影片送上最溫暖的祝福，她叮嚀女兒：「從沒有憑空而來的天賦與好運，所有亮眼成就，全靠日復一日的堅守與付出。」並期許寶貝女兒能盡情奔赴美好的大學生活，不論未來如何，父母永遠都會是她最堅強的後盾。
翁虹微博全文：
早聽過隔代遺傳，萬萬沒想到真切發生在我家！我數學底子一直很差，女兒卻在生物化學領域格外出色，申請了八所加州知名高校，全部拿到錄取offer，其中斬獲兩所院校獎學金，還有一份僅發放給全校前1%-2%頂尖學子的校董會特級獎學金！最終她敲定擁有百年底蘊的UCLA加州大學洛杉磯分校。
大概是姥姥的科研基因在她身上延續了（姥姥深耕科研經濟），當然這份亮眼成績，離不開水晶自身日復一日的努力堅持，更少不了水晶爸爸長久以來細緻、用心的教導、陪伴與栽培，給她安穩踏實的成長學習環境，幫她樹立正向三觀。都說父親是女兒生命裡第一位異性榜樣，水晶爸爸給孩子做了最好的示範。
短短二十天，接連參加水晶兩場畢業典禮——高中畢業禮、三副學士學位畢業禮，圓滿彌補了我多年的遺憾。我這輩子一直在讀社會大學，至今還沒結業，這次仿佛穿越時光，以媽媽的身份陪她走完兩段重要求學節點，儀式感與感動直接拉滿。置身滿是朝氣的學子之中，撲面而來的鮮活朝氣、對未來的無限憧憬，久違的氛圍感太治癒了。
由衷感恩水晶爸爸多年傾盡心血、耗費心力悉心照料培育，才讓水晶穩居高中全年級前三、全A高中畢業，同時拿下經濟學、社會與行為科學、行政與資訊系統三門副學士學位，且全部全科A。也正因有他托底，我才能安心做好後勤，毫無顧慮地守好身後。
其實從沒有憑空而來的天賦與好運，所有亮眼成就，全靠日復一日的堅守與付出。我的水晶寶貝，爸爸媽媽由衷為你驕傲，願你盡情奔赴美好的大學生活，平安健康、萬事順意，我們永遠愛你！
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劉蒔在求學期間展現了驚人的自律與學術實力。她不僅以優異成績畢業，更利用高中時間，跨級修讀並拿下了經濟學、社會與行為科學、行政與資訊系統等3門副學士學位，且所有學科的成績同樣維持全A，實力相當驚人。
面對競爭激烈的大學申請，劉蒔展現了「實力即底氣」的氣勢，投遞的8所加州知名高校全數獲得錄取。除了亮眼的雙畢業證書，她還一舉斬獲兩所院校的獎學金，其中更包含一份僅發放給全校前1%至2%頂尖學子的「校董會特級獎學金」。而她最終選擇就讀人才輩出的UCLA。
對於女兒在理科與經濟領域的傑出表現，翁虹忍不住幽默透露，自己當年的數學底子其實很差，沒想到女兒卻展現了真切的「隔代遺傳」，完美延續了外祖母（姥姥）深耕科研與經濟的優秀基因，在生物、化學等領域表現格外的出色。
翁虹透露，自己在短短20天內接連參與了女兒的高中與副學士兩場畢業典禮，這讓自認一輩子都在求知的她感觸極深：「我這輩子一直在讀社會大學，至今還沒結業，這次仿佛穿越時光，以媽媽的身份陪她走完兩段重要求學節點，儀式感與感動直接拉滿。」
翁虹甜讚老公「神隊友」 溫馨喊話女兒勇敢追夢
回首這段育兒點滴，翁虹感性表示，女兒亮眼成就的背後，除了自身的刻苦，更離不開「神隊友」總裁老公劉冠廷多年來的細心栽培與引導。老公不僅在學業上給予孩子穩定的支持，更在日常生活中為女兒樹立了正向的三觀，讓她大讚「水晶爸爸給孩子做了最好的示範」。因為有丈夫在前方托底，她才能毫無顧慮地守好後勤。
面對即將到來的全新大學生活，雖然劉蒔坦言目前自我要求高、焦慮感多過期待，但翁虹仍透過文字與影片送上最溫暖的祝福，她叮嚀女兒：「從沒有憑空而來的天賦與好運，所有亮眼成就，全靠日復一日的堅守與付出。」並期許寶貝女兒能盡情奔赴美好的大學生活，不論未來如何，父母永遠都會是她最堅強的後盾。
早聽過隔代遺傳，萬萬沒想到真切發生在我家！我數學底子一直很差，女兒卻在生物化學領域格外出色，申請了八所加州知名高校，全部拿到錄取offer，其中斬獲兩所院校獎學金，還有一份僅發放給全校前1%-2%頂尖學子的校董會特級獎學金！最終她敲定擁有百年底蘊的UCLA加州大學洛杉磯分校。
大概是姥姥的科研基因在她身上延續了（姥姥深耕科研經濟），當然這份亮眼成績，離不開水晶自身日復一日的努力堅持，更少不了水晶爸爸長久以來細緻、用心的教導、陪伴與栽培，給她安穩踏實的成長學習環境，幫她樹立正向三觀。都說父親是女兒生命裡第一位異性榜樣，水晶爸爸給孩子做了最好的示範。
短短二十天，接連參加水晶兩場畢業典禮——高中畢業禮、三副學士學位畢業禮，圓滿彌補了我多年的遺憾。我這輩子一直在讀社會大學，至今還沒結業，這次仿佛穿越時光，以媽媽的身份陪她走完兩段重要求學節點，儀式感與感動直接拉滿。置身滿是朝氣的學子之中，撲面而來的鮮活朝氣、對未來的無限憧憬，久違的氛圍感太治癒了。
由衷感恩水晶爸爸多年傾盡心血、耗費心力悉心照料培育，才讓水晶穩居高中全年級前三、全A高中畢業，同時拿下經濟學、社會與行為科學、行政與資訊系統三門副學士學位，且全部全科A。也正因有他托底，我才能安心做好後勤，毫無顧慮地守好身後。
其實從沒有憑空而來的天賦與好運，所有亮眼成就，全靠日復一日的堅守與付出。我的水晶寶貝，爸爸媽媽由衷為你驕傲，願你盡情奔赴美好的大學生活，平安健康、萬事順意，我們永遠愛你！