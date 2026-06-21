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▲翁虹說女兒還有3門副學士學位，成績相當優異。（圖／翻攝自小紅書＠翁虹）

▲翁虹（右）老公是科技集團總裁劉冠廷（左），一家三口顏值都超高。（圖／翻攝自微博＠翁虹）

「最美星二代」劉蒔（小水晶）高中畢業了！女星翁虹昨（20）日前開心報喜，透露18歲愛女以高中年級前3名、全科目拿A的學霸成績畢業，更同時拿下3門副學士學位。在大學申請中，她一口氣狂掃加州8所名校錄取通知書，並斬獲特級獎學金，最終決定就讀擁有百年歷史的頂尖名校UCLA（加州大學洛杉磯分校），讓翁虹驕傲直呼感動拉滿。劉蒔在求學期間展現了驚人的自律與學術實力。她不僅以優異成績畢業，更利用高中時間，跨級修讀並拿下了經濟學、社會與行為科學、行政與資訊系統等3門副學士學位，且所有學科的成績同樣維持全A，實力相當驚人。面對競爭激烈的大學申請，劉蒔展現了「實力即底氣」的氣勢，投遞的8所加州知名高校全數獲得錄取。除了亮眼的雙畢業證書，她還一舉斬獲兩所院校的獎學金，其中更包含一份僅發放給全校前1%至2%頂尖學子的「校董會特級獎學金」。而她最終選擇就讀人才輩出的UCLA。對於女兒在理科與經濟領域的傑出表現，翁虹忍不住幽默透露，自己當年的數學底子其實很差，沒想到女兒卻展現了真切的「隔代遺傳」，完美延續了外祖母（姥姥）深耕科研與經濟的優秀基因，在生物、化學等領域表現格外的出色。翁虹透露，自己在短短20天內接連參與了女兒的高中與副學士兩場畢業典禮，這讓自認一輩子都在求知的她感觸極深：「我這輩子一直在讀社會大學，至今還沒結業，這次仿佛穿越時光，以媽媽的身份陪她走完兩段重要求學節點，儀式感與感動直接拉滿。」回首這段育兒點滴，翁虹感性表示，女兒亮眼成就的背後，除了自身的刻苦，更離不開「神隊友」總裁老公劉冠廷多年來的細心栽培與引導。老公不僅在學業上給予孩子穩定的支持，更在日常生活中為女兒樹立了正向的三觀，讓她大讚「水晶爸爸給孩子做了最好的示範」。因為有丈夫在前方托底，她才能毫無顧慮地守好後勤。面對即將到來的全新大學生活，雖然劉蒔坦言目前自我要求高、焦慮感多過期待，但翁虹仍透過文字與影片送上最溫暖的祝福，她叮嚀女兒：「從沒有憑空而來的天賦與好運，所有亮眼成就，全靠日復一日的堅守與付出。」並期許寶貝女兒能盡情奔赴美好的大學生活，不論未來如何，父母永遠都會是她最堅強的後盾。