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今（21）日是端午節連續假期收假日，交通部高速公路局表示，國道主要以北返車潮為主，凌晨0-5時平均交通量為5.9百萬車公里，為年平均平日的1.5倍，預估今日交通量為108百萬車公里，並預判仍有12路段易塞車，重點塞車路段國5北向宜蘭至坪林路段預估早上10點至晚上9點北向較塞，建議早點出發。高公局指出，昨日全日國道交通量為106.6百萬車公里，為年平均平日的1.1倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，路況除國5北向頭城至坪林路段於今日清晨1時逐漸紓解外，其餘路段於昨晚7時後大致順暢。至於今日凌晨0-5時平均交通量為5.9百萬車公里，為年平均平日的1.5倍；預估今日交通量為108百萬車公里，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為9.2百萬車公里。至於今日相關疏導措施包括上午12時至晚上9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。高公局也提醒，今日國道仍有12路段易塞車，北部包括1國北向苗栗至湖口、國3北向關西至大溪及國5北向宜蘭至坪林路段；中部則是國1北向西螺至埔鹽、南屯至后里及國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至大甲、苑里至香山、國4西向潭子至豐勢、國6西向東草屯至霧峰；南部零星壅塞，主要在國10西向仁武至左營端路段。高公局建議，南部地區於上午9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發，節省寶貴時間。