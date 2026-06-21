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▲汶汶阿北據說2、3年才開始進球場應援汶汶。（圖／汶汶IG@jessie.02.21）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶昨（20）日下午在私人攝影棚拍攝時，遭一名52歲許姓男子持刀割頸，被緊急送醫治療，目前暫無生命危險。而該名男子是汶汶的狂熱粉絲，被其他人戲稱是「汶汶阿北（阿伯）」，他被爆之前也喜歡過其他女星或女主播，還曾跟蹤夏語心回家，是超恐怖「私生飯」，法院更紀錄他有26次竊盜前科。汶汶遇襲的事件曝光後，有網友在Threads發文討論，起底這名被稱為「汶汶阿北」的許姓男子。原PO指出：「」。原PO表示由於阿伯言行極端，因此應該有不少族群的粉絲都知道他，但阿伯其實又懂頗多知識，對於歐美文青電影以及二戰歷史文化極為熟悉。原PO因此分析該名阿伯：「」。該篇貼文在Threads上引起熱議，隨後有網友出面補充，「」。該網友更爆料，另外，將許男的名字丟上判決書查詢，可以查到他有26次竊盜前科。他自1995年起就有強迫偷竊的精神疾病，陸續在各大醫院就醫，法庭上也有出示14張診斷證明書以及精神鑑定報告等，可見他一直是問題人物。