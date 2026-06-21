中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶昨（20）日下午在私人攝影棚拍攝時，遭一名52歲許姓男子持刀割頸，被緊急送醫治療，目前暫無生命危險。而該名男子是汶汶的狂熱粉絲，被其他人戲稱是「汶汶阿北（阿伯）」，他被爆之前也喜歡過其他女星或女主播，還曾跟蹤夏語心回家，是超恐怖「私生飯」，法院更紀錄他有26次竊盜前科。
割頸汶汶兇手遭起底 還曾是夏語心私生飯
汶汶遇襲的事件曝光後，有網友在Threads發文討論，起底這名被稱為「汶汶阿北」的許姓男子。原PO指出：「阿伯並不是所謂的球場炮哥，他是近2、3年才進入到球場看啦啦隊，本身也不是什麼球迷，在進入追啦啦隊女孩前，他是涉略台灣文青型女藝人」。
原PO表示由於阿伯言行極端，因此應該有不少族群的粉絲都知道他，但阿伯其實又懂頗多知識，對於歐美文青電影以及二戰歷史文化極為熟悉。原PO因此分析該名阿伯：「是一個極為無法簡單去形容的一個粉絲，說他是球迷也不是，說他是粉絲，好像也不算，說他是現在所謂的拍拍團，好像也不是，願汶汶早日康復」。
該篇貼文在Threads上引起熱議，隨後有網友出面補充，「他（指許姓嫌犯）確實是比較涉略文青型女藝人，但新聞主播也有份，以我看過他出沒的公眾人物活動來說，我有在東森主播房業涵（當時還在華視）、夏語心、謝翔雅、梁以辰的活動上看過他」。該網友更爆料，汶汶阿北多年前曾跟蹤夏語心回家，是惡劣私生飯。
汶汶阿北罹精神疾病 有26次竊盜前科
另外，將許男的名字丟上判決書查詢，可以查到他有26次竊盜前科。他自1995年起就有強迫偷竊的精神疾病，陸續在各大醫院就醫，法庭上也有出示14張診斷證明書以及精神鑑定報告等，可見他一直是問題人物。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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該篇貼文在Threads上引起熱議，隨後有網友出面補充，「他（指許姓嫌犯）確實是比較涉略文青型女藝人，但新聞主播也有份，以我看過他出沒的公眾人物活動來說，我有在東森主播房業涵（當時還在華視）、夏語心、謝翔雅、梁以辰的活動上看過他」。該網友更爆料，汶汶阿北多年前曾跟蹤夏語心回家，是惡劣私生飯。
汶汶阿北罹精神疾病 有26次竊盜前科
另外，將許男的名字丟上判決書查詢，可以查到他有26次竊盜前科。他自1995年起就有強迫偷竊的精神疾病，陸續在各大醫院就醫，法庭上也有出示14張診斷證明書以及精神鑑定報告等，可見他一直是問題人物。
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