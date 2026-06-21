療癒系手遊《Pikmin Bloom》在台灣掀起一股「全民散步潮」，各種有關皮克敏的周邊、更新內容、活動都能成功帶動話題，就連不少藝人、YouTuber 也加入「走路」行列。對許多沒玩過的人來說，最想知道的問題莫過於「皮克敏到底是什麼？」、「這遊戲到底好玩在哪？」、「現在才開始玩還來得及嗎？」《NOWNEWS今日新聞》以下將整理《Pikmin Bloom》新手必知5大攻略，帶你快速了解這款紅遍全球的療癒系手遊。
《皮克敏》是什麼？任天堂25年的經典 IP
《皮克敏》是任天堂旗下原創遊戲 IP，由《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》之父宮本茂打造，2001年首次推出。故事描述太空人歐利瑪意外墜落陌生星球，遇見一群頭上長著葉子的小生物「皮克敏」，牠們外型像植物，卻能搬運物品、對抗敵人，玩家必須帶領不同種類的皮克敏完成探索任務。
2021年，任天堂攜手《Pokémon GO》開發商 Niantic 推出手機遊戲《Pikmin Bloom》，把原本的冒險玩法改成結合現實生活的「散步遊戲」，只要帶著手機出門走路，就能培養皮克敏、種花、打蘑菇、收集飾品皮克敏，讓原本已有25年歷史的經典 IP，再度翻紅。目前遊戲共有紅、黃、藍、紫、白、岩石、羽翅及冰凍等8種皮克敏，每種都擁有不同特色，也是玩家收集的目標之一。
為什麼《Pikmin Bloom》突然爆紅？
《Pikmin Bloom》推出已超過4年，卻在今年再度爆紅，原因其實不只一個。首先，它幾乎不需要一直盯著手機。不同於《Pokémon GO》需要四處抓寶，《Pikmin Bloom》把手機放在口袋就能累積步數，通勤、逛街、旅行甚至買午餐，都能「順便」玩遊戲。
《Pikmin Bloom》成功把「運動」變成有趣的事情。每走一步，花苗會慢慢長大、地圖上會留下花海、皮克敏會搬回水果與道具，讓原本枯燥的散步變得更有目標，也因此吸引不少原本沒有運動習慣的人開始每天出門。
超強的收集樂趣，遊戲中的飾品皮克敏會依照「出生地點」有機會戴上不同裝飾，例如咖啡廳、超商、車站、餐廳、機場、海邊、文具店、甜甜圈店等，每次旅行都可能收集到新的飾品皮克敏，因此不少玩家笑說，現在出門第一件事不是拍照，而是先打開探測器。
最後，《Pikmin Bloom》幾乎沒有競爭壓力。沒有排行榜、沒有對戰，也不用每天花數小時解任務，只要照著自己的步調散步，就能慢慢養成，因此被不少玩家稱為「最舒服的療癒系手遊」。
現在才入坑會太晚嗎？答案是「不會」
看著越來越多朋友、同事沈迷皮克敏，不少新玩家擔心，現在加入是不是已經錯過太多活動了，其實不會。《Pikmin Bloom》最大的特色，就是沒有追進度壓力。玩家不用和其他人比等級，也沒有裝備落後的問題，只要每天持續散步，就能慢慢累積皮克敏。
🟡 新手必知5大攻略
📌每天走路、種花最重要
《Pikmin Bloom》的核心玩法就是走路，玩家只要培育花苗，依照種類累積1000至10000步，就能孵化出新的皮克敏，餵食精華可以搜集花瓣，在皮克敏花苞狀態餵食精華，可一次獲得兩倍花瓣，比直接開花更划算。
開啟「種花」功能後，沿路還能種下花海，不但能加速花苗成長，也能獲得遊戲內金幣。一般每天走5000至10000步，就足以完成大部分日常內容，不需要刻意挑戰高步數。
📌每天都要打蘑菇
蘑菇挑戰是遊戲重要的資源來源，完成一般蘑菇、元素蘑菇、水晶蘑菇等挑戰後，可以獲得水果、精華、特殊花蜜及明信片，也是取得每月活動花朵最快的方法。
尤其活動限定花朵，幾乎都要透過元素蘑菇、活動蘑菇取得，因此每天把免費挑戰次數用完，是老玩家共同的習慣。
📌收集飾品皮克敏是主線
很多新玩家以為收集不同顏色皮克敏就可以了，但其實飾品皮克敏才是真正讓玩家投入數百小時尋找。不同地點會出現不同飾品，例如超商、咖啡店、車站、郵局、機場、海邊、文具店等，只要到當地取得花苗，長大後就可能戴上專屬飾品，因此旅行、出差甚至每天通勤，都可能有新的收穫。
📌皮克敏禿頭不用怕
不少新玩家第一次看到皮克敏禿頭，會以為皮克敏完蛋了，其實皮克敏只是「吃太飽」。連續餵食6次精華後，頭上的葉子或花朵就會消失，進入玩家俗稱的「禿頭」狀態，戰力也會下降。恢復方式並不困難，只要帶著禿頭皮克敏繼續走約2000步，或派牠去探險、取得水果、花苗或明信片，回來後就會重新長出葉子。
如果花瓣很多，也能花費80片花瓣派它前往已開花據點取得明信片，快速恢復葉子並繼續培養友好度。另外晚上9點至隔天凌晨4點屬於系統整理時間，這段期間即使繼續走路，葉子也不會變花苞、禿頭也不會恢復。
📌 免費的不要浪費
每天可以去「商店」領取「免費每日組合包」，可獲得精華或花瓣。另外遊戲每天都會提供一次「免費探測器」，可使用來探測皮克敏，建議不要隨便在家附近使用，而是留到咖啡廳、百貨公司、車站、景點或旅行時再開啟，更容易取得稀有飾品皮克敏，在新景點使用收藏效率最高。
《Pikmin Bloom》沒有刺激的戰鬥，也沒有每天一定要完成的高壓任務，它真正吸引人的地方，是把每天最平凡的生活變成一場收集冒險。
上下班走路、假日旅行、下樓買咖啡，甚至只是晚餐後散步，每一步都可能遇見新的花苗、解鎖新的皮克敏、完成一場蘑菇挑戰。正因如此，這款推出多年的手遊，才能在今年掀起熱潮，讓越來越多人心甘情願走出家門，也讓不少玩家笑說「原本只是想跟風，最後每天都多走好幾千步。」
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《皮克敏》是任天堂旗下原創遊戲 IP，由《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》之父宮本茂打造，2001年首次推出。故事描述太空人歐利瑪意外墜落陌生星球，遇見一群頭上長著葉子的小生物「皮克敏」，牠們外型像植物，卻能搬運物品、對抗敵人，玩家必須帶領不同種類的皮克敏完成探索任務。
為什麼《Pikmin Bloom》突然爆紅？
《Pikmin Bloom》推出已超過4年，卻在今年再度爆紅，原因其實不只一個。首先，它幾乎不需要一直盯著手機。不同於《Pokémon GO》需要四處抓寶，《Pikmin Bloom》把手機放在口袋就能累積步數，通勤、逛街、旅行甚至買午餐，都能「順便」玩遊戲。
超強的收集樂趣，遊戲中的飾品皮克敏會依照「出生地點」有機會戴上不同裝飾，例如咖啡廳、超商、車站、餐廳、機場、海邊、文具店、甜甜圈店等，每次旅行都可能收集到新的飾品皮克敏，因此不少玩家笑說，現在出門第一件事不是拍照，而是先打開探測器。
最後，《Pikmin Bloom》幾乎沒有競爭壓力。沒有排行榜、沒有對戰，也不用每天花數小時解任務，只要照著自己的步調散步，就能慢慢養成，因此被不少玩家稱為「最舒服的療癒系手遊」。
看著越來越多朋友、同事沈迷皮克敏，不少新玩家擔心，現在加入是不是已經錯過太多活動了，其實不會。《Pikmin Bloom》最大的特色，就是沒有追進度壓力。玩家不用和其他人比等級，也沒有裝備落後的問題，只要每天持續散步，就能慢慢累積皮克敏。
🟡 新手必知5大攻略
📌每天走路、種花最重要
《Pikmin Bloom》的核心玩法就是走路，玩家只要培育花苗，依照種類累積1000至10000步，就能孵化出新的皮克敏，餵食精華可以搜集花瓣，在皮克敏花苞狀態餵食精華，可一次獲得兩倍花瓣，比直接開花更划算。
開啟「種花」功能後，沿路還能種下花海，不但能加速花苗成長，也能獲得遊戲內金幣。一般每天走5000至10000步，就足以完成大部分日常內容，不需要刻意挑戰高步數。
📌每天都要打蘑菇
蘑菇挑戰是遊戲重要的資源來源，完成一般蘑菇、元素蘑菇、水晶蘑菇等挑戰後，可以獲得水果、精華、特殊花蜜及明信片，也是取得每月活動花朵最快的方法。
尤其活動限定花朵，幾乎都要透過元素蘑菇、活動蘑菇取得，因此每天把免費挑戰次數用完，是老玩家共同的習慣。
📌收集飾品皮克敏是主線
很多新玩家以為收集不同顏色皮克敏就可以了，但其實飾品皮克敏才是真正讓玩家投入數百小時尋找。不同地點會出現不同飾品，例如超商、咖啡店、車站、郵局、機場、海邊、文具店等，只要到當地取得花苗，長大後就可能戴上專屬飾品，因此旅行、出差甚至每天通勤，都可能有新的收穫。
📌皮克敏禿頭不用怕
不少新玩家第一次看到皮克敏禿頭，會以為皮克敏完蛋了，其實皮克敏只是「吃太飽」。連續餵食6次精華後，頭上的葉子或花朵就會消失，進入玩家俗稱的「禿頭」狀態，戰力也會下降。恢復方式並不困難，只要帶著禿頭皮克敏繼續走約2000步，或派牠去探險、取得水果、花苗或明信片，回來後就會重新長出葉子。
如果花瓣很多，也能花費80片花瓣派它前往已開花據點取得明信片，快速恢復葉子並繼續培養友好度。另外晚上9點至隔天凌晨4點屬於系統整理時間，這段期間即使繼續走路，葉子也不會變花苞、禿頭也不會恢復。
📌 免費的不要浪費
每天可以去「商店」領取「免費每日組合包」，可獲得精華或花瓣。另外遊戲每天都會提供一次「免費探測器」，可使用來探測皮克敏，建議不要隨便在家附近使用，而是留到咖啡廳、百貨公司、車站、景點或旅行時再開啟，更容易取得稀有飾品皮克敏，在新景點使用收藏效率最高。
上下班走路、假日旅行、下樓買咖啡，甚至只是晚餐後散步，每一步都可能遇見新的花苗、解鎖新的皮克敏、完成一場蘑菇挑戰。正因如此，這款推出多年的手遊，才能在今年掀起熱潮，讓越來越多人心甘情願走出家門，也讓不少玩家笑說「原本只是想跟風，最後每天都多走好幾千步。」