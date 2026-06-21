全球集換式卡牌（Trading Card Game，TCG）熱潮持續延燒，繼《航海王》、《七龍珠》、《寶可夢》等人氣 IP 相繼推出官方卡牌遊戲後，經典動漫《火影忍者》也加入戰局。Bandai Card Games 近日公開全新《NARUTO CARD GAME》計畫，宣布將於2026年底舉辦體驗活動，預計2027年全球正式發售。官方同步曝光首張宣傳海報，由漩渦鳴人和宇智波佐助擔任主角，讓不少火影迷直呼「多少錢都要買到！」
《火影忍者》由漫畫家岸本齊史創作，自1999年至2014年於《週刊少年Jump》連載，共推出72冊單行本，全球累積發行量突破2.5億冊，陪伴無數動漫迷成長。作品後續也推出動畫、劇場版、遊戲，以及續作《BORUTO－火影新世代－》，至今仍擁有龐大的全球粉絲。
《火影忍者》首款全球TCG登場 2026年底搶先體驗
Bandai Card Games 宣布推出全新《NARUTO CARD GAME》，這也是《火影忍者》首款以全球市場為目標打造的官方集換式卡牌遊戲，將於2026年底率先展開體驗活動（Experience Event），讓玩家提前接觸遊戲玩法，並預定於2027年正式在全球上市。
官方目前尚未公布完整規則、卡牌種類、售價及上市日期，不過已開設官方網站，並預告7月29日將公開下一波資訊，外界預期屆時將揭曉更多遊戲系統、卡牌設計以及上市規劃。
鳴人、佐助首張主視覺公開 岸本齊史親繪賀圖
官方同步公開《NARUTO CARD GAME》首張視覺圖，以宿命對決的鳴人、佐助作為宣傳主角，兩人分別施展螺旋丸與千鳥，象徵《火影忍者》最具代表性的經典組合。
為紀念《NARUTO CARD GAME》正式發表，《火影忍者》原作者岸本齊史也特別繪製紀念插圖，並表示「火影忍者卡牌遊戲！《火影忍者》的世界仍在不斷壯大。希望這些卡牌能夠進入你們每個人的手中，並被你們的喜愛所珍藏。」
全球卡牌市場正熱 《火影忍者》有望掀收藏潮
近年TCG市場持續高速成長，《寶可夢卡牌》仍是全球最具代表性的收藏卡牌之一，《航海王卡牌》上市後迅速建立大型競技賽事，《七龍珠》與《Digimon》等作品也都擁有穩定玩家族群。
如今《火影忍者》正式加入戰局，也讓不少玩家相當期待。作品擁有鳴人、佐助、卡卡西、鼬、宇智波斑、佩恩、我愛羅等超高人氣角色，以及忍術、尾獸、血繼限界等豐富設定，被認為相當適合發展成兼具收藏與競技性的TCG。
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Bandai Card Games 宣布推出全新《NARUTO CARD GAME》，這也是《火影忍者》首款以全球市場為目標打造的官方集換式卡牌遊戲，將於2026年底率先展開體驗活動（Experience Event），讓玩家提前接觸遊戲玩法，並預定於2027年正式在全球上市。
官方目前尚未公布完整規則、卡牌種類、售價及上市日期，不過已開設官方網站，並預告7月29日將公開下一波資訊，外界預期屆時將揭曉更多遊戲系統、卡牌設計以及上市規劃。
官方同步公開《NARUTO CARD GAME》首張視覺圖，以宿命對決的鳴人、佐助作為宣傳主角，兩人分別施展螺旋丸與千鳥，象徵《火影忍者》最具代表性的經典組合。
為紀念《NARUTO CARD GAME》正式發表，《火影忍者》原作者岸本齊史也特別繪製紀念插圖，並表示「火影忍者卡牌遊戲！《火影忍者》的世界仍在不斷壯大。希望這些卡牌能夠進入你們每個人的手中，並被你們的喜愛所珍藏。」
近年TCG市場持續高速成長，《寶可夢卡牌》仍是全球最具代表性的收藏卡牌之一，《航海王卡牌》上市後迅速建立大型競技賽事，《七龍珠》與《Digimon》等作品也都擁有穩定玩家族群。
如今《火影忍者》正式加入戰局，也讓不少玩家相當期待。作品擁有鳴人、佐助、卡卡西、鼬、宇智波斑、佩恩、我愛羅等超高人氣角色，以及忍術、尾獸、血繼限界等豐富設定，被認為相當適合發展成兼具收藏與競技性的TCG。