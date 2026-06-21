每逢假日，全台各地好市多（Costco）總是湧現大量人潮，不僅賣場內擁擠，連停車場也經常一位難求，但其實不只是台灣，全球Costco都會遇到類似狀況。外媒指出，Costco近年來持續透過科技投資改善會員購物體驗，包括加快結帳流程與強化會員驗證效率。除了數位化改革之外，Costco也正在進行實體設施的改善計劃，透過擴建停車場、延長營業時間，來紓解日益嚴重的人潮壓力。
根據《TheStreet》報導，Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）表示，公司近年持續投入數位技術，希望讓會員無論是在實體賣場或線上購物時，都能享有更順暢且便利的體驗。這些投資已明顯改善結帳效率，縮短顧客排隊時間。
然而，Costco也發現，隨著會員數量持續增加，實體賣場面臨的最大挑戰之一其實是停車空間不足與人流過度集中。
好市多讓進出賣場更便利
為改善問題，Costco自去年7月起調整營業策略，將黑鑽卡會員（Executive）專屬入場時間提前至上午9時，享有一小時搶先購物權利，同時也將週六營業時間延長至晚間7時。雖然外界普遍認為這是提升高級會員福利的措施，但Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）透露，真正目的在於創造更多購物時段，讓會員能更分散地前往賣場消費。
他指出，公司除了延長加油站及賣場營業時間外，也積極改善停車設施，希望降低尖峰時段的擁擠情況。由於會員到訪頻率與消費金額高度相關，因此提高賣場可及性對Costco而言相當重要。
為此，Costco近年開始收購鄰近賣場的土地，以擴大停車空間。瓦克里斯表示，公司目前正透過購買周邊地產的方式，增加停車位數量，提升會員到店體驗。
除了擴建停車場外，Costco也開始將部分高業績門市遷移至更大地點。今年截至目前為止，公司已完成兩家門市搬遷，預計第四季還將再完成一家。新據點不僅擁有更寬敞的停車空間，也配備更大型加油站，以滿足持續增長的需求。
好市多必須解決「太過成功」帶來的煩惱
商業地產與零售分析人士指出，Costco目前面臨的問題某種程度上是「成功帶來的煩惱」。RTMNexus執行長米瑟蘭迪諾（Dominick Miserandino）表示，當一家Costco門市年營業額達到3億至4億美元時，停車場往往已達飽和狀態，許多顧客甚至因擔心找不到車位而避免在週末前往。
他指出，Costco目前正採取所謂「策略性分流」（Strategic Cannibalization）模式，在既有高流量門市附近新建賣場，藉此分散客流量。雖然新店可能會分食原有門市業績，但整體而言有助於提升顧客體驗，進一步帶動消費成長。
紐約商業地產公司Schuckman Realty負責人舒克曼（Kenneth Schuckman）也認為，Costco選址策略的核心理念十分簡單，就是在過度擁擠的門市周邊增設新據點，讓會員不必耗費大量時間尋找車位或排隊結帳，進而提高回店頻率與消費意願。
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然而，Costco也發現，隨著會員數量持續增加，實體賣場面臨的最大挑戰之一其實是停車空間不足與人流過度集中。
好市多讓進出賣場更便利
為改善問題，Costco自去年7月起調整營業策略，將黑鑽卡會員（Executive）專屬入場時間提前至上午9時，享有一小時搶先購物權利，同時也將週六營業時間延長至晚間7時。雖然外界普遍認為這是提升高級會員福利的措施，但Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）透露，真正目的在於創造更多購物時段，讓會員能更分散地前往賣場消費。
他指出，公司除了延長加油站及賣場營業時間外，也積極改善停車設施，希望降低尖峰時段的擁擠情況。由於會員到訪頻率與消費金額高度相關，因此提高賣場可及性對Costco而言相當重要。
為此，Costco近年開始收購鄰近賣場的土地，以擴大停車空間。瓦克里斯表示，公司目前正透過購買周邊地產的方式，增加停車位數量，提升會員到店體驗。
除了擴建停車場外，Costco也開始將部分高業績門市遷移至更大地點。今年截至目前為止，公司已完成兩家門市搬遷，預計第四季還將再完成一家。新據點不僅擁有更寬敞的停車空間，也配備更大型加油站，以滿足持續增長的需求。
好市多必須解決「太過成功」帶來的煩惱
商業地產與零售分析人士指出，Costco目前面臨的問題某種程度上是「成功帶來的煩惱」。RTMNexus執行長米瑟蘭迪諾（Dominick Miserandino）表示，當一家Costco門市年營業額達到3億至4億美元時，停車場往往已達飽和狀態，許多顧客甚至因擔心找不到車位而避免在週末前往。
他指出，Costco目前正採取所謂「策略性分流」（Strategic Cannibalization）模式，在既有高流量門市附近新建賣場，藉此分散客流量。雖然新店可能會分食原有門市業績，但整體而言有助於提升顧客體驗，進一步帶動消費成長。
紐約商業地產公司Schuckman Realty負責人舒克曼（Kenneth Schuckman）也認為，Costco選址策略的核心理念十分簡單，就是在過度擁擠的門市周邊增設新據點，讓會員不必耗費大量時間尋找車位或排隊結帳，進而提高回店頻率與消費意願。