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七、八年級生共同回憶 《亂馬1/2》是什麼？

▲《亂馬1/2》時隔35年推出全新重製版動畫，經典角色再度集結。（圖／《亂馬1/2》）

時隔35年重製 新版更貼近漫畫原作

▲《亂馬1/2》第三季將於10月播出，第二波PV搶先曝光更多動畫片段。（圖／截攝自《亂馬1/2》）

第三季10月登場 Netflix全球同步播出

▲《亂馬1/2》第三季主視覺，亂馬與宿敵良牙正面交鋒。（圖／《亂馬1/2》）

「冷水變女生、熱水變男生」這個的設定深受台灣觀眾喜歡，漫畫家高橋留美子代表作《亂馬1/2》時隔35年推出全新動畫重製版，自2024年播出後掀起不少老粉絲回顧，彷彿回到小時候的放學電視時光。如今官方再公開第三季第二波宣傳影片（PV），宣布動畫將於2026年10月開播。《亂馬1/2》是高橋留美子1987年至1996年於《週刊少年Sunday》連載的代表作，與《福星小子》、《犬夜叉》並列為其最具代表性的作品，累積發行量突破2億冊，也是日本漫畫史上最具代表性的戀愛喜劇作品之一。故事描述習武少年「早乙女亂馬」，前往中國修行時意外掉入「咒泉鄉」的詛咒泉，只要碰到冷水就會變成女生，遇到熱水才能恢復男兒身。回到日本後，他與天道道場三女兒「天道茜」被父親安排訂下婚約，兩人在武術對決、戀愛誤會，以及各種性格鮮明的角色接連登場下，展開一連串爆笑又熱血的青春故事。《亂馬1/2》曾於1989年推出電視動畫，陪伴無數七、八年級生成長。而2024年，知名動畫公司 MAPPA 時隔35年重新製作電視動畫，以現代作畫技術重新詮釋這部經典作品。新版動畫除了邀請山口勝平、林原惠、日高範子等原班聲優回歸配音外，重製版也更加忠於高橋留美子漫畫原作，搭配更流暢的動作場面與細膩畫面，播出後獲得不少老粉絲與新觀眾好評。新版《亂馬1/2》第一季於2024年10月播出，第二季則於2025年10月推出，如今官方正式宣布第三季將於2026年10月開播，延續亂馬與天道茜等人的爆笑日常。官方此次同步公開第三季第二波宣傳影片，除了可以看到更多精彩戰鬥與搞笑橋段外，也首度曝光多位新角色身影，再度掀起粉絲討論。《亂馬1/2》重製版由 Netflix 取得全球串流發行權，第一、二季皆已於Netflix上架，第三季也預計於2026年10月在 Netflix 全球同步播出，詳細上線日期仍有待官方後續公布。