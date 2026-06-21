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美國加州洛杉磯一座大型冷凍倉儲設施自17日起發生火災，至今仍持續延燒。由於現場濃煙不斷竄升，且涉及大量潛在有害物質，洛杉磯當局於當地時間20日宣布進入緊急狀態，並向加州政府請求額外資源支援，以防止事件演變成重大公共衛生及環境災難。綜合美聯社、法新社等外媒報導，這起火警發生於洛杉磯東部「波艾爾高地」（Boyle Heights）的一間私人經營的冷凍倉庫。17日時，現場泡沫隔熱材起火，疑似氨氣外洩，太陽能板熔化，滅火難度增加。儘管火勢已獲控制，但現場仍持續悶燒，大量濃煙籠罩周邊地區，在方圓數英里內都能看見該冷藏設施火災所產生的巨大煙柱並聞到惡臭。在濃煙瀰漫之下，當局一度向居民發布「就地避難」（Shelter-in-Place）命令，要求民眾緊閉門窗及通風設備、關閉空調，並將家人與寵物安置於室內安全空間，以避免吸入可能含有有害物質的空氣。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）20日宣布進入緊急狀態，他在聲明中表示，洛杉磯市與郡政府已開放臨時避難及休息空間，供受濃煙影響的居民使用。她強調，相關單位正全天候投入滅火及善後作業，盡一切努力徹底撲滅火勢。洛杉磯消防局局長摩爾（Jaime Moore）指出，消防人員目前已控制火場中的危險化學物質風險，但接下來仍須面對大量腐敗食品可能產生的生物危害問題。他表示，倉庫內存放約8500萬磅（約3.8萬公噸）冷凍食品，由於建築內部濃煙瀰漫、能見度幾乎為零，加上堆放大量貨盤，消防人員無法直接深入火場進行處理，大幅增加滅火與清理工作的難度。巴斯宣布的緊急狀態聲明，同時要求依據加州《災害援助法》（California Disaster Assistance Act）提供災後復原協助，並敦促州政府加速調度相關資源及救助計畫。她表示，目前最關切的是受災居民的健康與安全，因此市府正積極尋求協助，盡快將現場有毒物質移除並妥善處置，以避免污染擴大。巴斯強調，這項緊急措施的核心目的是預防災害進一步惡化，「這是一項預防行動，也是保護民眾健康的重要措施。」目前消防單位仍持續監控火勢發展，並評估火場周邊空氣品質及環境污染狀況。當局尚未公布火災起因，相關調查仍在進行中。