《躲在超市後門抽菸的兩人》將於7月9日開播，讓許多漫畫迷十分期待。在作品開播前卻因一首片尾曲意外掀起熱烈討論。動畫製作團隊在 ABEMA 先行版中，竟得到日本創作歌手 imase 代表作〈NIGHT DANCER〉授權作為片尾曲，雖然這首神曲只會出現在先行版，但已經讓不少網友直呼「太奢侈了」、「製作單位太有錢」、「好適合」、「版權費是不是夠做一季動畫」等等滔天反響，而正式播出版將用全新創作歌曲〈Fiction〉。
神曲加盟引話題 音樂策略被讚有錢
《躲在超市後門抽菸的兩人》日前公開第二支PV，同時宣布動畫將於7月9日起在日本TBS系28家電視台播出。目前最受討論的除了開播日期，還有官方安排的音樂策略。於ABEMA推出的先行版動畫，片尾曲採用 imase 於2022年發表的代表作〈NIGHT DANCER〉。這首歌曲曾在TikTok、YouTube Shorts等平台掀起翻唱、翻跳熱潮，累積數十億次播放量，堪稱近年最具代表性的J-POP神曲之一。
由於動畫主題曲很少直接使用早已爆紅的商業歌曲，因此消息曝光後迅速在X（原Twitter）、Threads等社群發酵，被不少人形容是「業界最任性的操作」。而7月9日正式播出的電視版動畫，片尾曲將改為 imase 特地為本作創作的新歌〈Fiction〉，也就是說，〈NIGHT DANCER〉僅作為ABEMA先行版限定片尾使用。
社畜大叔×神祕女店員 成年人的療癒戀愛
《躲在超市後門抽菸的兩人》改編自漫畫家地主（Jinushi）的同名漫畫，曾獲「下一部人氣漫畫大賞2022」網路漫畫部門冠軍。故事描述45歲上班族「佐佐木」，每天最大的療癒，就是到超市看看自己暗戀的收銀員「山田」。某天山田不在，他卻在超市後門遇見一位會抽菸、打扮前衛的神祕女子「田山」，兩人從一根菸、一段閒聊開始建立起特殊情誼。
然而佐佐木始終不知道，眼前率性灑脫的田山，其實就是山田下班後的模樣，也讓這段成年人之間曖昧又療癒的日常，成為近年最受歡迎的戀愛漫畫之一。《躲在超市後門抽菸的兩人》將於7月9日起播出，Netflix、ABEMA等平台也將同步上線。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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《躲在超市後門抽菸的兩人》日前公開第二支PV，同時宣布動畫將於7月9日起在日本TBS系28家電視台播出。目前最受討論的除了開播日期，還有官方安排的音樂策略。於ABEMA推出的先行版動畫，片尾曲採用 imase 於2022年發表的代表作〈NIGHT DANCER〉。這首歌曲曾在TikTok、YouTube Shorts等平台掀起翻唱、翻跳熱潮，累積數十億次播放量，堪稱近年最具代表性的J-POP神曲之一。
社畜大叔×神祕女店員 成年人的療癒戀愛
《躲在超市後門抽菸的兩人》改編自漫畫家地主（Jinushi）的同名漫畫，曾獲「下一部人氣漫畫大賞2022」網路漫畫部門冠軍。故事描述45歲上班族「佐佐木」，每天最大的療癒，就是到超市看看自己暗戀的收銀員「山田」。某天山田不在，他卻在超市後門遇見一位會抽菸、打扮前衛的神祕女子「田山」，兩人從一根菸、一段閒聊開始建立起特殊情誼。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！