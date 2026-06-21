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今（21）日為端午節連續假期收假日，交通部高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為27.7百萬車公里，壅塞路段主要為國5北向宜蘭-頭城，其餘路段交通狀況大致正常，預估今日交通量為108百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，下午仍有11路段易壅塞。高公局指出，今日上午10時03分於國1北向221.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時08分排除，造成後方車流回堵1公里；上午10時56分於國3北向90.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時18分排除，造成後方車流回堵2公里。另外，上午11時23分於國1北向166.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，並在上午11時32分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流。高公局也預判，今日下午重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議用路人透過高公局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。