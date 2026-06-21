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Netflix韓劇《鐵拳教育》近期橫掃全球排行榜，隨著作品登上Netflix全球非英語影集冠軍，由金武烈飾演的「羅華振」更成為觀眾熱議焦點金武烈也迎來出道15年來最風光的時刻，人氣翻了好幾倍，近日他的經紀人發文透露，金武烈曾窮到想要放棄演員夢，甚至還在漢江邊大喊「不演了」，多年過去後看著金武烈在演藝圈閃閃發光，讓他非常感動。金武烈曾因父親重病、家庭破產，被迫中斷學業打工維持生計，在現實壓力與演員夢想之間掙扎許久，再加上成名前的他收入極不穩定，因此他曾在漢江邊向經紀人吐露心聲，坦言自己撐不下去「不想再演戲了」，認真考慮過退出演藝圈。即使後來熬過低潮，金武烈也對未來抱持相當卑微的願望，他不再奢望爆紅，只希望能安安靜靜地當個演員，把戲演好就滿足，沒想到《鐵拳教育》讓他人氣大爆發，經紀人呂俊英忍不住笑虧：「現在看來，當年想轉行跟不想出名這兩個願望，全都失敗了。」面對突如其來的爆紅，金武烈則在經紀人的貼文下留言回應：「以後也會更努力、更有趣地做下去，浪漫地享受這一切，就像我們第一次那樣。」短短一句話讓不少粉絲看見他歷經低潮後依舊不變的初心。