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洗衣機洗也乾淨 經血可用雙氧水

▲內褲只要不要塞滿洗衣袋，就可以用洗衣機清洗。（示意圖／記者張家瑋攝）

完全乾燥再收起來 定期更換新內褲

▲內褲屬於消耗品，最好每3個月就換新的。（圖／取自photoAC）

洗衣店三代推薦晾法 褲襠在上是重點

內褲怎麼晾才對？有不少人會手洗內褲，在洗完澡後順手把內褲洗好，並且掛在浴室晾乾，不過「無毒教母」譚敦慈提醒，浴室通常比較潮濕、通風不良，會導致貼身衣服沒辦法徹底晾乾，很容易累積濕氣和黴菌，晾內褲的方法也很重要，才能減少內褲產生細菌和異味。譚敦慈在節目《小宇宙大爆發》中表示，洗貼身衣物其實不一定要用手洗，只要搭配洗衣袋，加上不要把內褲、內衣塞滿洗衣袋，用洗衣機清洗還可能比較乾淨，譚敦慈建議，洗衣袋最多只能裝5成滿，避免衣服全部擠在一起，反而洗不乾淨。如果內褲材質可使用漂白水，可先用稀釋漂白水（水：漂白水比例為9：1）浸泡10分鐘，先稍微讓內褲消毒，再裝進洗衣袋用洗衣機清洗，如果不小心沾到經血，則可用少量雙氧水局部處理再洗。台灣天氣潮濕，衣服很容易晾不乾，譚敦慈建議，晾曬衣服可以搭配除濕機，讓衣物完全乾燥，內褲建議用「褲襠朝上」的方式吊掛，讓布料比較厚重的褲襠，水分可以往下流，讓褲襠更快乾，也就能減少悶濕、異味情況。另外，內褲收進衣櫃之前，也能利用電熨斗熨燙褲襠位置，確保內褲褲襠是乾燥的。最後譚敦慈提醒，，如果是運動量大、容易流汗的人，換內褲的頻率也要增加。「萬秀洗衣店」第三代張瑞夫表示，因為女性三角內褲襠部的布料比較厚，也代表比較難乾，如果是正著掛，會讓水分全部積在下面襠布，不僅會讓內褲襠布變硬、還很容易滋生細菌，建議把內褲翻過來晾，並且把襠布掛在衣架上面，能讓內褲乾得更快，也不會變硬、滋生細菌。另外，很多人會把四角內褲正著晾，這樣會導致衣架把內褲兩側撐開，導致內褲變形，下方較厚的襠布也很難乾，曬完布料會變硬、不舒服；正確的晾法應該是把內褲橫過來，衣架從下方的褲腳穿過去，衣架頭穿過另一邊褲腳，整理一下就可以了，這樣晾可以讓襠布在上方，更好乾，內褲也比較不容易變形。