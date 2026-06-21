端午連假吃了超多粽子，讓肚子消化不良、不舒服嗎？營養師許瓊月就建議，在吃完粽子之後，可搭配夏季盛產的水果「芒果」，她表示，芒果其實是隱藏版的「澱粉剋星」，能加速分解糯米的澱粉，只要在飯後適量食用，就能加強腸道蠕動，讓肚子不容易脹氣。
芒果是分解澱粉神器 飯後適量吃
營養師許瓊月指出，粽子雖然好吃，但糯米很容易讓肚子有飽脹感，她表示，有這個情況先不用急著吃腸胃藥，可使用超天然的化解方法「芒果」。很多人都知道鳳梨、木瓜有酵素可以分解「蛋白質」（肉類），其實芒果也是「澱粉剋星」，糯米是一種結構非常緊密的支鏈澱粉，超級難消化，而芒果含有豐富的α跟β澱粉酶，就像拿剪刀把緊密的澱粉大分子剪碎，能有效加速分解，加上芒果豐富的有機酸和膳食纖維，能順便刺激胃酸分泌、促進腸道蠕動，幫助胃排空，自然就不容易脹氣。
不過香甜芒果加上粽子，很容易讓熱量爆表，許瓊月建議遵守3個原則，讓你開心吃粽子。
1、飯後吃芒果：吃完粽子後，再吃一小碗或半顆芒果，幫助消化。
2、不要過量：不要因為芒果很好吃，又能分解澱粉，就一次吃掉3顆芒果，因為芒果本身有甜度，建議一餐吃半顆或一小碗就好。
3、有腸胃問題要留意：若有胃食道逆流症狀，要適量食用芒果。
吃完粽子別吃這4樣東西 恐讓膽囊加班
雲林長庚醫院胃腸肝膽科醫師卓韋儒也在臉書粉專提醒，吃了粽子之後最好不要再喝冰啤酒、含糖飲料、吃炸物、鹽酥雞，這會導致膽囊沒日沒夜加班，平時若有膽結石、膽泥、三酸甘油脂偏高、脂肪肝、體重過重等情況，或是吃油就右上腹悶痛，且痛會跑到右肩、背部者，要特別小心。
膽囊主要功能是儲藏膽汁，只要吃到含有油脂的食物，膽囊就會收縮把膽汁擠出來，原本就有膽結石的人，膽囊收縮膽結石可能會卡在出口，就會出現右上腹痛、噁心、想吐、疼痛延伸到右肩或背部，甚至發燒的情況。卓韋儒建議，吃粽子前可先吃一些青菜，再吃蛋白質，最後吃粽子，吃完後不要吃高油高糖宵夜，可以出門散散步。
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營養師許瓊月指出，粽子雖然好吃，但糯米很容易讓肚子有飽脹感，她表示，有這個情況先不用急著吃腸胃藥，可使用超天然的化解方法「芒果」。很多人都知道鳳梨、木瓜有酵素可以分解「蛋白質」（肉類），其實芒果也是「澱粉剋星」，糯米是一種結構非常緊密的支鏈澱粉，超級難消化，而芒果含有豐富的α跟β澱粉酶，就像拿剪刀把緊密的澱粉大分子剪碎，能有效加速分解，加上芒果豐富的有機酸和膳食纖維，能順便刺激胃酸分泌、促進腸道蠕動，幫助胃排空，自然就不容易脹氣。
不過香甜芒果加上粽子，很容易讓熱量爆表，許瓊月建議遵守3個原則，讓你開心吃粽子。
1、飯後吃芒果：吃完粽子後，再吃一小碗或半顆芒果，幫助消化。
2、不要過量：不要因為芒果很好吃，又能分解澱粉，就一次吃掉3顆芒果，因為芒果本身有甜度，建議一餐吃半顆或一小碗就好。
3、有腸胃問題要留意：若有胃食道逆流症狀，要適量食用芒果。
雲林長庚醫院胃腸肝膽科醫師卓韋儒也在臉書粉專提醒，吃了粽子之後最好不要再喝冰啤酒、含糖飲料、吃炸物、鹽酥雞，這會導致膽囊沒日沒夜加班，平時若有膽結石、膽泥、三酸甘油脂偏高、脂肪肝、體重過重等情況，或是吃油就右上腹悶痛，且痛會跑到右肩、背部者，要特別小心。
膽囊主要功能是儲藏膽汁，只要吃到含有油脂的食物，膽囊就會收縮把膽汁擠出來，原本就有膽結石的人，膽囊收縮膽結石可能會卡在出口，就會出現右上腹痛、噁心、想吐、疼痛延伸到右肩或背部，甚至發燒的情況。卓韋儒建議，吃粽子前可先吃一些青菜，再吃蛋白質，最後吃粽子，吃完後不要吃高油高糖宵夜，可以出門散散步。