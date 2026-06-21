我是廣告 請繼續往下閱讀

雪山隧道追撞車禍！雙線無法通行一度回堵6公里

▲追撞事故發生後，有2輛事故車橫跨車道，隧道內散落大量車體碎片，造成北上雙線無法通行，經相關單位全力搶修排除後，晚間19時07分已恢復雙向通行。（圖／高速公路資訊網）

端午節收假交通事故頻發！今（21）日是端午３天連假最後一日，國道5號宜蘭北上台北車流湧現，而晚間18時10分雪山隧道北上19.7公里處發生5輛自小客車連環追撞事故，導致內、外側車道全面受阻，國5北上雪隧一度全線封閉，後方車流回堵一度達6公里。據了解，本起發生在雪山隧道的追撞事故發生後，有2輛事故車橫跨車道，造成北上雙線無法通行，隧道內散落大量車體碎片。警消獲報後立即趕赴現場救援與排除，並優先拖離橫跨車道的車輛，希望盡快恢復通行。初步統計共有4人輕傷送醫，其中2人送往萬芳醫院、2人送往宜蘭陽明交通大學附設醫院，傷者意識均清楚，無生命危險。高公局表示，今日下午國5北向宜蘭至坪林路段原本就因收假車潮壅塞，事故發生後雪隧路段車速一度不到20公里。經相關單位全力搶修排除後，晚間19時07分已恢復雙向通行，目前北上從宜蘭回台北的車流正逐步紓解，詳細肇事原因及責任歸屬仍待警方進一步調查釐清。