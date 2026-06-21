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▲&TEAM化身狼群開唱。（圖／KKLIVE 提供）

日本人氣男團&TEAM全新巡演《2026 &TEAM CONCERT TOUR BLAZE THE WAY》自5月從神奈川正式起跑，海外場次今（21）日在林口體育館正式開跑，而林口正好是團中台灣成員王奕翔的故鄉，不管是成員、粉絲都是格外興奮，演出自我介紹時，成員們還特別學台語大喊：「打給吼」，讓現場尖叫聲四起。&TEAM由EJ、FUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI及台灣成員NICHOLAS（王奕翔）組成，相隔1年再度帶著巡演來到台北，大批LUNÉ（官方粉絲名）興奮不已。演唱會以象徵狼群集結的震撼開場揭序幕，服裝更以本次巡演主題色綠色作為點綴，瞬間引爆全場尖叫聲浪，緊接著接連帶來〈Back to Life〉、〈Lunatic〉與〈War Cry〉，氣勢十足的編舞與穩定唱功讓現場氣氛瞬間沸騰。開場帶來一連串3首歌精彩舞台演出，隊長EJ率先帶領團體喊著隊呼打招呼，TAKI、YUMA接著炒熱氣氛喊著：「LUNÉ尖叫聲！」台下給予熱烈回應，看著粉絲團結地應援，NICHOLAS也說：「LUNÉ有好好地享受舞台，讓我們可以更愉悅地帶來演出。」而他們也一人一句秀出學的台語「打給吼！」搞笑的是，王奕翔直接放棄藝名「NICHOLAS」，直接用本人來自我介紹。來到演唱會中段，氣氛再度升級，當演唱〈Go in Blind〉時，9位成員拿起黑色絲帶作為表演道具，在音樂推進下蒙住自己雙眼；接著〈Bewitched〉以魔性節奏搭配細膩舞蹈線條，營造出神秘又迷人的舞台魅力。而〈Hotline〉、〈Aoarashi〉與〈Wolf type〉、〈MISMATCH〉等代表作接連登場時，則將現場轉換成青春電影般的浪漫場景，粉絲隨著旋律揮著手燈、齊聲大合唱，萬人歌聲響徹整座場館。演唱會來到尾聲，&TEAM捨不得與粉絲分開，HARUA表示「現在來到要分開的時間了，時間真的過很快」，帶來最後一首歌曲〈We on Fire〉，以充滿力量的演出為當晚舞台畫下完美句點。&TEAM下台後，近萬名觀眾高喊著「安可」，再次把9位成員喚回舞台中央，他們感性唱著〈Sakura-iro Yell〉揭開安可序幕，將現場再次推向最高點，也為這場充滿熱血與感動的夜晚留下最難忘的回憶。