青春戀愛動畫《相反的你和我》第二季即將於7月5日開播，近日公開第三支宣傳影片（PV），同步宣布片尾曲將由 Mega Shinnosuke 演唱新歌〈運命の君〉。這部被不少動漫迷譽為最療癒的校園戀愛作品，動畫化後廣受歡迎，而原作者阿賀澤紅茶前陣子才來九份觀光，並在 X 上發文，引發台灣粉絲討論。
不只談戀愛 「交往後」才是真正故事開始
《相反的你和我》改編自漫畫家阿賀澤紅茶創作的同名漫畫，2022年起於《少年Jump+》連載，全8集完結。作品曾入圍「下一部人氣漫畫大賞」，並獲得2024電子漫畫大賞男性部門獎，動畫播出後人氣再度攀升。
故事描述外向、總是迎合他人的女高中生鈴木，與沉默寡言、凡事直來直往的谷，因彼此性格完全相反而互相吸引。不同於多數戀愛漫畫把重點放在告白，《相反的你和我》真正描寫的是兩人開始交往之後，如何面對價值觀、個性與人際關係的磨合，因此被許多讀者認為更貼近現實，也成為近年最受好評的青春戀愛漫畫。
第三支PV公開 片尾曲曝光
《相反的你和我》近日公開第二季第三支PV，除了收錄更多鈴木與谷交往後的日常片段，也首次曝光片尾曲〈運命の君〉，由日本創作歌手 Mega Shinnosuke 演唱，延續作品青春、溫柔又帶點青澀的感覺。
片頭曲則由音樂企劃 7co 演唱全新歌曲〈猫じゃらし〉於官方先前公開的第二彈 PV中宣布，為新一季揭開序幕。第二季將於7月5日播出，故事也將接續第一季劇情，描寫鈴木、谷以及好友們升上新學期後的校園生活，除了戀愛，也將深入描寫友情、自我成長與青春煩惱。
作者阿賀澤紅茶曾來台 人氣持續飆升
值得一提的是，原作者阿賀澤紅茶前陣子曾造訪九份，並在 X 分享旅遊照片，大讚台灣交通便利、美食好吃、飲料份量十足，直呼「如果長期待在那裡，我會胖成什麼樣子啊」，貼文也吸引不少台灣粉絲留言互動。
隨著第二季將於7月5日開播、第三支PV與片尾曲同步公開，不少網友也紛紛留言表示「今年最期待的戀愛番回來了」、「終於可以繼續看鈴木跟谷放閃」、「這部甜得超自然」。
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《相反的你和我》改編自漫畫家阿賀澤紅茶創作的同名漫畫，2022年起於《少年Jump+》連載，全8集完結。作品曾入圍「下一部人氣漫畫大賞」，並獲得2024電子漫畫大賞男性部門獎，動畫播出後人氣再度攀升。
第三支PV公開 片尾曲曝光
《相反的你和我》近日公開第二季第三支PV，除了收錄更多鈴木與谷交往後的日常片段，也首次曝光片尾曲〈運命の君〉，由日本創作歌手 Mega Shinnosuke 演唱，延續作品青春、溫柔又帶點青澀的感覺。
作者阿賀澤紅茶曾來台 人氣持續飆升
值得一提的是，原作者阿賀澤紅茶前陣子曾造訪九份，並在 X 分享旅遊照片，大讚台灣交通便利、美食好吃、飲料份量十足，直呼「如果長期待在那裡，我會胖成什麼樣子啊」，貼文也吸引不少台灣粉絲留言互動。