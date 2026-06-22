美國遊戲開發商Valve推出的全新控制器「Steam Controller」上個月5日上市，一推出就引發大量玩家搶購，目前包含台灣在內的亞洲市場代理商KOMODO，尚未公布再上架消息。全球其他由Steam直接販售區域也面臨大缺貨，Steam對此公告表示，Steam Controller訂單爆量，為了玩家知道自己還要等多久，因此會在商品頁顯示預購後可能的到貨時間，現在才想買Steam Controller的玩家，可能要等到2027年之後了！
商店顯示預計到貨時間 現在買要等明年
Steam貼出公告表示，上個月推出Steam Controller後，初期的需求量遠超過他們預期，目前仍在努力生產Steam Controller，並沒有停止生產計劃，不過目前的需求量太高，為了讓玩家避免預購後空等的情況，從現在開始Steam Controller商店頁面會顯示「可能到貨的時間範圍」，讓玩家有大約可收到貨的時間。
目前官方Steam Controller公告的出貨時間，有2026年9月之前、2026年12月之前，以及2027年以後，已經購買的玩家只要登入Steam帳號、到Steam Controller頁面就能看到預期到貨時間。現在才預購的玩家，基本上要等到明年才能收到貨，不過Steam也指出，他們會隨著日期接近更新確切時間。Steam也會依序在等候名單中寄出購買連結，玩家有72小時可完成下訂，若超過72小時未下訂，會把訂購機會轉移給下一位。
台灣代理商未公布預購消息 想買要等等
不過包含台灣玩家想要購買Steam Controller，必須透過亞洲市場代理商KOMODO，目前KOMODO尚未公布預購消息，相關到貨和訂購狀況，以代理商KOMODO公布的為主。Steam Controller台灣建議售價3388元，5月5日上市當天吸引大批玩家搶購，一度讓亞洲伺服器癱瘓，歐美市場也在約30分鐘完售。
Steam Controller特色
1、降低延遲、提高無線效能：Valve改良傳統控制器的輸入解析度與傳真度，以高精密輸入技術並著重於降低延遲、同時提高無線效能。
2、雙觸控板：控制器上有雙觸控板，使用方式與 Steam Deck 掌機相同，讓玩家能以更接近滑鼠與鍵盤的方式操作遊戲。
3、磁吸式TMR搖桿：可解決遊戲搖桿漂移問題。
4、逼真震動：手把馬達可處理更精準的震動，玩家在遊玩時，可感受到更精準的回饋。
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Steam貼出公告表示，上個月推出Steam Controller後，初期的需求量遠超過他們預期，目前仍在努力生產Steam Controller，並沒有停止生產計劃，不過目前的需求量太高，為了讓玩家避免預購後空等的情況，從現在開始Steam Controller商店頁面會顯示「可能到貨的時間範圍」，讓玩家有大約可收到貨的時間。
目前官方Steam Controller公告的出貨時間，有2026年9月之前、2026年12月之前，以及2027年以後，已經購買的玩家只要登入Steam帳號、到Steam Controller頁面就能看到預期到貨時間。現在才預購的玩家，基本上要等到明年才能收到貨，不過Steam也指出，他們會隨著日期接近更新確切時間。Steam也會依序在等候名單中寄出購買連結，玩家有72小時可完成下訂，若超過72小時未下訂，會把訂購機會轉移給下一位。
不過包含台灣玩家想要購買Steam Controller，必須透過亞洲市場代理商KOMODO，目前KOMODO尚未公布預購消息，相關到貨和訂購狀況，以代理商KOMODO公布的為主。Steam Controller台灣建議售價3388元，5月5日上市當天吸引大批玩家搶購，一度讓亞洲伺服器癱瘓，歐美市場也在約30分鐘完售。
Steam Controller特色
1、降低延遲、提高無線效能：Valve改良傳統控制器的輸入解析度與傳真度，以高精密輸入技術並著重於降低延遲、同時提高無線效能。
2、雙觸控板：控制器上有雙觸控板，使用方式與 Steam Deck 掌機相同，讓玩家能以更接近滑鼠與鍵盤的方式操作遊戲。
3、磁吸式TMR搖桿：可解決遊戲搖桿漂移問題。
4、逼真震動：手把馬達可處理更精準的震動，玩家在遊玩時，可感受到更精準的回饋。