《Pikmin Bloom》與《超級瑪利歐銀河電影版》限定活動即將結束，今（23）日就是全球活動最後一天，玩家只要在今晚23點59分前完成指定任務，就能收集限定的4款「瑪利歐飾品皮克敏」。不少玩家以為活動在5月底就結束，其實官方宣布延長活動至6月23日，還沒解完任務的人務必把握最後機會。
官方5月宣布延長活動 全球玩家一路玩到今天
《Pikmin Bloom》為慶祝《超級瑪利歐銀河電影版》上映，自4月推出期間限定合作活動，原先全球活動預計於5月31日結束，不過官方5月1日宣布優化內容，除了贈送所有既有玩家5個探測器外，也將全球（包含台灣）活動時間延長至6月23日23點59分（當地時間），並提高「電影院」類別花苗出現率，讓玩家更容易完成任務。
4款瑪利歐限定皮克敏怎麼拿？任務一次看
想收集全部限定瑪利歐皮克敏，玩家首先必須將Nintendo帳號與《Pikmin Bloom》完成連結，完成後即可獲得可培育成「藍色瑪利歐帽子皮克敏」的花苗。
接著依序完成3項特殊任務，即可取得另外3款「超級瑪利歐鑰匙圈」飾品皮克敏：
📌 任務1：從「電影院」類別培育一株花苗並將其拔出。完成此任務可獲得黃色超級瑪利歐鑰匙圈皮克敏的金色花苗。
📌 任務2：散步達2000步。完成後可獲得紫色超級瑪利歐鑰匙圈皮克敏的金色花苗。
📌 任務3：完成2個探險。完成後可獲得紅色超級瑪利歐鑰匙圈皮克敏的金色花苗。
只要順利完成包含綁定帳號在內的四個步驟，就能一次收集滿四款特殊的瑪利歐造型皮克敏
電影院仍是最佳刷點 官方加碼提高出現率
為呼應電影上映，官方也特別調整活動內容，增加「電影院」類別地點資料，並提高探測雷達出現「電影院」分類的機率。只要在附近顯示「電影院」類別時使用探測器，便至少能找到一株屬於該類別的花苗，大幅降低解任務難度。
本次合作活動將於今晚23點59分（當地時間）正式結束，活動結束後，限定的瑪利歐帽子皮克敏及3款超級瑪利歐鑰匙圈皮克敏都將無法再透過活動取得。目前官方尚未公布是否會復刻，因此想完成圖鑑、收藏限定皮克敏的玩家，今天就是最後衝刺機會。
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《Pikmin Bloom》為慶祝《超級瑪利歐銀河電影版》上映，自4月推出期間限定合作活動，原先全球活動預計於5月31日結束，不過官方5月1日宣布優化內容，除了贈送所有既有玩家5個探測器外，也將全球（包含台灣）活動時間延長至6月23日23點59分（當地時間），並提高「電影院」類別花苗出現率，讓玩家更容易完成任務。
想收集全部限定瑪利歐皮克敏，玩家首先必須將Nintendo帳號與《Pikmin Bloom》完成連結，完成後即可獲得可培育成「藍色瑪利歐帽子皮克敏」的花苗。
接著依序完成3項特殊任務，即可取得另外3款「超級瑪利歐鑰匙圈」飾品皮克敏：
📌 任務1：從「電影院」類別培育一株花苗並將其拔出。完成此任務可獲得黃色超級瑪利歐鑰匙圈皮克敏的金色花苗。
📌 任務2：散步達2000步。完成後可獲得紫色超級瑪利歐鑰匙圈皮克敏的金色花苗。
📌 任務3：完成2個探險。完成後可獲得紅色超級瑪利歐鑰匙圈皮克敏的金色花苗。
只要順利完成包含綁定帳號在內的四個步驟，就能一次收集滿四款特殊的瑪利歐造型皮克敏
為呼應電影上映，官方也特別調整活動內容，增加「電影院」類別地點資料，並提高探測雷達出現「電影院」分類的機率。只要在附近顯示「電影院」類別時使用探測器，便至少能找到一株屬於該類別的花苗，大幅降低解任務難度。
本次合作活動將於今晚23點59分（當地時間）正式結束，活動結束後，限定的瑪利歐帽子皮克敏及3款超級瑪利歐鑰匙圈皮克敏都將無法再透過活動取得。目前官方尚未公布是否會復刻，因此想完成圖鑑、收藏限定皮克敏的玩家，今天就是最後衝刺機會。