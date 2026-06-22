熱門手機遊戲《鳴潮》，9月5日將在桃園會展中心北館舉辦巡迴演唱會，7月2日於KKTIX開放實名制售票，票價從3000元到5800元不等，隨票將贈送雷射提袋、紀念票根、資料夾、螢光棒等周邊商品，VIP區依照分區不同，還加贈壓克力色紙、壓克力銘言條、拉貝爾磁帶套組等商品。
《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會台灣站票價及位置圖
由庫洛遊戲開發、NIJIGEN代理發行的開放世界動作遊戲《鳴潮》，近期巡迴演唱會「致予新世界」台灣站，將在9月5日晚間7點於桃園會展中心北館舉辦，預計在7月2日展開售票，入場採全場實名制，售票平台在KKTIX，售票網址則會在6月29日公布，後續更多售票資訊可留意官方臉書粉絲團公告。
VIP區：5800元
A區：5200元
B區：4400元
C區：3800元
D區：3000元
愛心票：1900元
售票規定：每個KKTIX帳號限結1筆訂單，每筆訂單限購4張票；每張票都要填寫入場人姓名、手機、身分證字號或護照號碼，如重複登記、同一筆複數票券使用同一個身分證資料，視為無效；入場前需確認票券上名字及身分證件資料，若跟本人不符不得進場。
《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會特典
全區：雷射提袋、紀念票根、《星炬不熄》歌詞單、演唱會曲目單、資料夾、螢光棒（隨機一款）、角色海報（共8款）、台北場限定明信片、遊戲禮包兌換卡、光柵卡。
＊遊戲禮包內容：漂泊者飾品「爪墊指揮家」*1、羈旅印章「獻給夜空的返場」*1、星聲*500
VIP區：加贈壓克力色紙、壓克力銘言條（隨機1款）、拉貝爾磁帶套組（含8個替換片）。
A區：加贈壓克力色紙、壓克力銘言條（隨機1款）、拉貝爾磁帶套組（含8個替換片）。
B區：加贈壓克力色紙、壓克力銘言條（隨機1款）。
C區：加贈壓克力色紙。
愛心票：加贈壓克力色紙。
《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會演出名單
Amanda Achen、Casey Lee Williams、Crywolf、Forts、Miku Nakamura、Sophia Gripari、Tarokiki、Will Stetson等人。
《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會相關資訊
演出時間：9月5日晚間7點
演出地點：桃園會展中心北館（桃園市中壢區洽溪里領航北路一段99號）
售票時間：7月2日，於KKTIX售票，實名制售票。
官網：https://wutheringwaves.kurogames.com/zh-tw/main/news/detail/4930
開放世界動作手遊《鳴潮》，近年擁有超高人氣，主打高度自由遊玩方式，流暢的連招打擊感與獨特的「聲骸系統」（擊敗怪物後可吸收其能力作為戰鬥技能），加上美術設計，讓每個遊戲角色都有各自的擁護者。
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由庫洛遊戲開發、NIJIGEN代理發行的開放世界動作遊戲《鳴潮》，近期巡迴演唱會「致予新世界」台灣站，將在9月5日晚間7點於桃園會展中心北館舉辦，預計在7月2日展開售票，入場採全場實名制，售票平台在KKTIX，售票網址則會在6月29日公布，後續更多售票資訊可留意官方臉書粉絲團公告。
VIP區：5800元
A區：5200元
B區：4400元
C區：3800元
D區：3000元
愛心票：1900元
售票規定：每個KKTIX帳號限結1筆訂單，每筆訂單限購4張票；每張票都要填寫入場人姓名、手機、身分證字號或護照號碼，如重複登記、同一筆複數票券使用同一個身分證資料，視為無效；入場前需確認票券上名字及身分證件資料，若跟本人不符不得進場。
全區：雷射提袋、紀念票根、《星炬不熄》歌詞單、演唱會曲目單、資料夾、螢光棒（隨機一款）、角色海報（共8款）、台北場限定明信片、遊戲禮包兌換卡、光柵卡。
＊遊戲禮包內容：漂泊者飾品「爪墊指揮家」*1、羈旅印章「獻給夜空的返場」*1、星聲*500
A區：加贈壓克力色紙、壓克力銘言條（隨機1款）、拉貝爾磁帶套組（含8個替換片）。
B區：加贈壓克力色紙、壓克力銘言條（隨機1款）。
C區：加贈壓克力色紙。
愛心票：加贈壓克力色紙。
Amanda Achen、Casey Lee Williams、Crywolf、Forts、Miku Nakamura、Sophia Gripari、Tarokiki、Will Stetson等人。
演出時間：9月5日晚間7點
演出地點：桃園會展中心北館（桃園市中壢區洽溪里領航北路一段99號）
售票時間：7月2日，於KKTIX售票，實名制售票。
官網：https://wutheringwaves.kurogames.com/zh-tw/main/news/detail/4930