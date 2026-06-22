熱門手機遊戲《鳴潮》，9月5日將在桃園會展中心北館舉辦巡迴演唱會，7月2日於KKTIX開放實名制售票，票價從3000元到5800元不等，隨票將贈送雷射提袋、紀念票根、資料夾、螢光棒等周邊商品，VIP區依照分區不同，還加贈壓克力色紙、壓克力銘言條、拉貝爾磁帶套組等商品。

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《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會台灣站票價及位置圖

由庫洛遊戲開發、NIJIGEN代理發行的開放世界動作遊戲《鳴潮》，近期巡迴演唱會「致予新世界」台灣站，將在9月5日晚間7點於桃園會展中心北館舉辦，預計在7月2日展開售票，入場採全場實名制，售票平台在KKTIX，售票網址則會在6月29日公布，後續更多售票資訊可留意官方臉書粉絲團公告

VIP區：5800元

A區：5200元

B區：4400元

C區：3800元

D區：3000元

愛心票：1900元

售票規定：每個KKTIX帳號限結1筆訂單，每筆訂單限購4張票；每張票都要填寫入場人姓名、手機、身分證字號或護照號碼，如重複登記、同一筆複數票券使用同一個身分證資料，視為無效；入場前需確認票券上名字及身分證件資料，若跟本人不符不得進場。

▲《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會台灣站票價、位置圖。（圖／翻攝自《鳴潮》官網）
▲《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會台灣站票價、位置圖。（圖／翻攝自《鳴潮》官網）
《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會特典

全區：雷射提袋、紀念票根、《星炬不熄》歌詞單、演唱會曲目單、資料夾、螢光棒（隨機一款）、角色海報（共8款）、台北場限定明信片、遊戲禮包兌換卡、光柵卡。

＊遊戲禮包內容：漂泊者飾品「爪墊指揮家」*1、羈旅印章「獻給夜空的返場」*1、星聲*500

▲《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會台灣站特典。（圖／翻攝自《鳴潮》官網）
▲《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會台灣站特典。（圖／翻攝自《鳴潮》官網）
▲《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會台灣站遊戲禮包內容。（圖／翻攝自《鳴潮》官網）
▲《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會台灣站遊戲禮包內容。（圖／翻攝自《鳴潮》官網）
VIP區：加贈壓克力色紙、壓克力銘言條（隨機1款）、拉貝爾磁帶套組（含8個替換片）。

A區：加贈壓克力色紙、壓克力銘言條（隨機1款）、拉貝爾磁帶套組（含8個替換片）。

B區：加贈壓克力色紙、壓克力銘言條（隨機1款）。

C區：加贈壓克力色紙。

愛心票：加贈壓克力色紙。

▲《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會台灣站分區特典（圖／翻攝自《鳴潮》官網）
▲《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會台灣站分區特典（圖／翻攝自《鳴潮》官網）
《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會演出名單

Amanda Achen、Casey Lee Williams、Crywolf、Forts、Miku Nakamura、Sophia Gripari、Tarokiki、Will Stetson等人。

▲《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會台灣站演出名單。（圖／翻攝自《鳴潮》官網）
▲《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會台灣站演出名單。（圖／翻攝自《鳴潮》官網）
《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會相關資訊

演出時間：9月5日晚間7點

演出地點：桃園會展中心北館（桃園市中壢區洽溪里領航北路一段99號）

售票時間：7月2日，於KKTIX售票，實名制售票。

官網https://wutheringwaves.kurogames.com/zh-tw/main/news/detail/4930

▲《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會台灣站宣傳海報。（圖／翻攝自《鳴潮》官網）
▲《鳴潮》「致予新世界」巡迴演唱會台灣站宣傳海報。（圖／翻攝自《鳴潮》官網）
開放世界動作手遊《鳴潮》，近年擁有超高人氣，主打高度自由遊玩方式，流暢的連招打擊感與獨特的「聲骸系統」（擊敗怪物後可吸收其能力作為戰鬥技能），加上美術設計，讓每個遊戲角色都有各自的擁護者。

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...