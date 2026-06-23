暑假不少大學生都開始找尋下學期的租屋處，不僅要考量地點、租金、屋況等，還有各種眉眉角角要注意，有內行人就建議，租房子的時候要留意3個原則，像是西曬、隔音和離捷運站距離，並表示下午是看房子的最好時段。崔媽媽基金會也推出「初心者租屋指南」，從找房、看屋，一步一步帶你找到心目中的理想租屋處，以免遇到詐騙、惡房東。
內行傳授「北漂租屋3原則」 下午再看房
原PO在Threads發文表示，很多租屋老鳥都喜歡在下午看房，這是因為下午看房更容易發現租屋處有沒有西曬問題，或是隔音、油煙等情況，原PO也提供「北漂租屋3原則」，給新手租屋族參考。
1、西曬測試：可以在下午3點時，去摸房間西側的牆壁，如果燙到能煎蛋，代表室內會吸收西曬的熱氣，導致夏天冷氣費飄高，要謹慎考慮是否要租。
2、隔音盲測：下午看房時，可注意聽隔壁有沒有麻將聲等生活雜音，以及樓下鹹酥雞攤是不是開始飄油煙。
3、距離玄學：房東號稱的「近捷運」、「5分鐘就到捷運站」，都要自己親自走一次，千萬別相信房東說的5分鐘。附近最好也要有便利商店，才能領包裹、有生活機能。
也有人分享，「可以的話我都看兩次，一次下午，一次晚上，若是可以，其中一次是雨天。下午去感受熱度，頂加就是超熱跟熱到爆，注意能不能負擔得起電費。晚上去感受熱鬧，若租在鬧區看樓下會不會超吵。雨天就是看有沒有漏水，若是鐵皮屋要看有沒有做隔音」。
崔媽媽租屋指南 3步找到適合房子
崔媽媽基金會過去也推出「初心者租屋指南」，讓租屋族一步一步找到心儀的租屋處，以免遇到詐騙、惡房東。
1、確認預算：租金最好占收入的3分之1，若是由家人支付租金，要記得跟家人溝通好預算。除了租金之外，還要準備搬家、家具、2個月的押金及1個月租金等前期費用。崔媽媽建議先不要把租屋補助算進預算中，以免審核期間或是補助發放時間，無法配合繳房租時間，導致付不出房租。
2、找房子管道：租屋族可透過租屋網站、社群媒體、房屋仲介找房。
📌租屋網站：可篩選地區、價格與條件，搭配生活圈地圖使用，有助於掌握行情與範圍。
📌社群媒體：來源多、更新快、方便聯絡，但詐騙多，可能會有預約看A屋，結果帶看B屋的情況，務必謹慎辨別。要防止租屋詐騙可以參考：租屋釣魚廣告全解析。
📌房仲仲介：專人協助，物件多元，但需支付仲介費，並留意其誠信問題。仲介費的部分，根據內政部89年7月19日台內中地字第8979517號函修正，確定租屋後，房仲可以向房東或房客之一方或雙方，收取成交價百分之6或1個半月的租金，按照慣例，通常是向房客收取半個月租金、房東收取1個月租金當作仲介服務費。
3、確定要租再給定金：看屋前房東不能收取任何費用，只要有收取「看屋金」，很有可能就是詐騙。確定要租後，通常會需要支付定金給房東，代表契約成立，如果因個人因素反悔，訂金通常不能退還了，建議考慮清楚再下定；看屋的時候，房東、房仲等口頭約定的事情，像是更新房內設備等，都要寫在租約上才有效，不然都可以只是「說說」而已。租房前也要確認房東提供的租賃契約書，是否符合內政部最新公告的範本。
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原PO在Threads發文表示，很多租屋老鳥都喜歡在下午看房，這是因為下午看房更容易發現租屋處有沒有西曬問題，或是隔音、油煙等情況，原PO也提供「北漂租屋3原則」，給新手租屋族參考。
1、西曬測試：可以在下午3點時，去摸房間西側的牆壁，如果燙到能煎蛋，代表室內會吸收西曬的熱氣，導致夏天冷氣費飄高，要謹慎考慮是否要租。
2、隔音盲測：下午看房時，可注意聽隔壁有沒有麻將聲等生活雜音，以及樓下鹹酥雞攤是不是開始飄油煙。
3、距離玄學：房東號稱的「近捷運」、「5分鐘就到捷運站」，都要自己親自走一次，千萬別相信房東說的5分鐘。附近最好也要有便利商店，才能領包裹、有生活機能。
也有人分享，「可以的話我都看兩次，一次下午，一次晚上，若是可以，其中一次是雨天。下午去感受熱度，頂加就是超熱跟熱到爆，注意能不能負擔得起電費。晚上去感受熱鬧，若租在鬧區看樓下會不會超吵。雨天就是看有沒有漏水，若是鐵皮屋要看有沒有做隔音」。
崔媽媽基金會過去也推出「初心者租屋指南」，讓租屋族一步一步找到心儀的租屋處，以免遇到詐騙、惡房東。
1、確認預算：租金最好占收入的3分之1，若是由家人支付租金，要記得跟家人溝通好預算。除了租金之外，還要準備搬家、家具、2個月的押金及1個月租金等前期費用。崔媽媽建議先不要把租屋補助算進預算中，以免審核期間或是補助發放時間，無法配合繳房租時間，導致付不出房租。
📌租屋網站：可篩選地區、價格與條件，搭配生活圈地圖使用，有助於掌握行情與範圍。
📌社群媒體：來源多、更新快、方便聯絡，但詐騙多，可能會有預約看A屋，結果帶看B屋的情況，務必謹慎辨別。要防止租屋詐騙可以參考：租屋釣魚廣告全解析。
📌房仲仲介：專人協助，物件多元，但需支付仲介費，並留意其誠信問題。仲介費的部分，根據內政部89年7月19日台內中地字第8979517號函修正，確定租屋後，房仲可以向房東或房客之一方或雙方，收取成交價百分之6或1個半月的租金，按照慣例，通常是向房客收取半個月租金、房東收取1個月租金當作仲介服務費。
3、確定要租再給定金：看屋前房東不能收取任何費用，只要有收取「看屋金」，很有可能就是詐騙。確定要租後，通常會需要支付定金給房東，代表契約成立，如果因個人因素反悔，訂金通常不能退還了，建議考慮清楚再下定；看屋的時候，房東、房仲等口頭約定的事情，像是更新房內設備等，都要寫在租約上才有效，不然都可以只是「說說」而已。租房前也要確認房東提供的租賃契約書，是否符合內政部最新公告的範本。