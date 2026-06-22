P. LEAGUE+ 今（22）日公佈2026選秀大會確定名單，總計有21位本土、3位外籍生1 位華裔共25人確定參與今年選秀，其中政治大學吳志鍇及波波卡、黎明技術學院的史魯齊、旅美球員傅友都是本屆選秀狀元的熱門人選。
PLG選秀大會30日登場
PLG將於6月30日舉辦2026選秀大會，今年除了19:00開始線上直播之外，聯盟也將邀請參與選秀的球員及球團進行現場選秀，到時將會揭曉2026選秀大會選秀狀元到底是那位受矚目的明日之星。本次選秀大會，25人中有後衛10人、前鋒13人、中鋒2人，臺北市立大學有4人報名參加為最多報名人數的學校。
PLG 2026 選秀大會視覺設計理念
秉持過往選秀大會皆以「光」作為元素的脈絡延伸，今年將對於明日之星的期待、正向面對挑戰的態度，化作光芒的輪廓，由擬似膠帶微微通透的線段交織呈現，象徵新人未來的舞台由自己親手創造。
光的色彩漸變以4支PLG隊伍顏色打造，包含臺北富邦勇士藍、桃園璞園領航猿橘、洋基工程綠、台鋼獵鷹紅，並刻意以顆粒質感表現出年輕選手那幾分待打磨的粗糙與羞澀，外放四射的光芒造型，期待每一位選手都能在未來爆發炫目的光芒。
本次新人選秀會選秀輪次及順位表如下
選秀球員名單一次看
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PLG將於6月30日舉辦2026選秀大會，今年除了19:00開始線上直播之外，聯盟也將邀請參與選秀的球員及球團進行現場選秀，到時將會揭曉2026選秀大會選秀狀元到底是那位受矚目的明日之星。本次選秀大會，25人中有後衛10人、前鋒13人、中鋒2人，臺北市立大學有4人報名參加為最多報名人數的學校。
PLG 2026 選秀大會視覺設計理念
秉持過往選秀大會皆以「光」作為元素的脈絡延伸，今年將對於明日之星的期待、正向面對挑戰的態度，化作光芒的輪廓，由擬似膠帶微微通透的線段交織呈現，象徵新人未來的舞台由自己親手創造。
光的色彩漸變以4支PLG隊伍顏色打造，包含臺北富邦勇士藍、桃園璞園領航猿橘、洋基工程綠、台鋼獵鷹紅，並刻意以顆粒質感表現出年輕選手那幾分待打磨的粗糙與羞澀，外放四射的光芒造型，期待每一位選手都能在未來爆發炫目的光芒。
|輪次
|第1順位
|第2順位
|第3順位
|第4順位
|第一輪
|洋基工程
|獵鷹
|勇士
|領航猿
|第二輪
|洋基工程
|獵鷹
|勇士
|領航猿
|第三輪
|洋基工程
|獵鷹
|勇士
|領航猿
|編號
|中文姓名
|身份
|位置
|身高 (cm)
|體重 (kg)
|最後籃球資歷
|1
|郭嘉安
|本土
|F
|196
|100
|
國立體育大學
|2
|史魯齊
|本土
|F
|186
|101
|
黎明技術學院
|3
|王語烽
|本土
|G
|180
|75
|
國立高雄師範大學
|4
|李盛新
|本土
|F
|191
|85
|
天主教輔仁大學
|5
|李宗漢
|本土
|G
|165
|63
|
中信金融管理學院
|6
|劉恩任
|本土
|G
|172
|70
|
中信金融管理學院
|7
|王鼎鈞
|本土
|F
|181
|85
|
健行科技大學
|8
|史密斯
|外籍生
|C
|205
|98
|
健行科技大學
|9
|許浩翔
|本土
|F
|187
|92
|
中信金融管理學院
|10
|潘偉傑
|本土
|G
|180
|82
|
健行科技大學
|11
|馬友程
|本土
|G
|184
|80
|
臺北市立大學
|12
|陳宇軒
|本土
|F
|191
|80
|
國立臺北護理健康大學
|13
|許皓洋
|本土
|F
|187
|81
|
臺北市立大學
|14
|張志守
|華裔
|G
|182
|86
|
Evergreen State College
|15
|傅友
|本土
|F
|192
|85
|
West Virginia Tech
|16
|張庭瑋
|本土
|G
|191
|89
|
University of Washington
|17
|黃浚倢
|本土
|F
|187
|84
|
國立臺灣藝術大學
|18
|陳柏丞
|本土
|F
|187
|88
|
中國文化大學
|19
|鄭文傑
|本土
|G
|183
|81
|
臺北市立大學
|20
|莫森
|外籍生
|F
|210
|94
|
天主教輔仁大學
|21
|邱晨洋
|本土
|G
|183
|83
|
國立臺南大學
|22
|吳志鍇
|本土
|F
|196
|94
|
國立政治大學
|23
|波波卡
|外籍生
|C
|206
|126
|
國立政治大學
|24
|林子桓
|本土
|G
|175
|75
|
University of Charleston
|25
|曾唯庭
|本土
|F
|191
|85
|
臺北市立大學