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▲光的色彩漸變以4支PLG隊伍顏色打造，包含臺北富邦勇士藍、桃園璞園領航猿橘、洋基工程綠、台鋼獵鷹紅。（圖／PLG提供）

本次新人選秀會選秀輪次及順位表如下

輪次 第1順位 第2順位 第3順位 第4順位 第一輪 洋基工程 獵鷹 勇士 領航猿 第二輪 洋基工程 獵鷹 勇士 領航猿 第三輪 洋基工程 獵鷹 勇士 領航猿

選秀球員名單一次看

編號 中文姓名 身份 位置 身高 (cm) 體重 (kg) 最後籃球資歷 1 郭嘉安 本土 F 196 100 國立體育大學 2 史魯齊 本土 F 186 101 黎明技術學院 3 王語烽 本土 G 180 75 國立高雄師範大學 4 李盛新 本土 F 191 85 天主教輔仁大學 5 李宗漢 本土 G 165 63 中信金融管理學院 6 劉恩任 本土 G 172 70 中信金融管理學院 7 王鼎鈞 本土 F 181 85 健行科技大學 8 史密斯 外籍生 C 205 98 健行科技大學 9 許浩翔 本土 F 187 92 中信金融管理學院 10 潘偉傑 本土 G 180 82 健行科技大學 11 馬友程 本土 G 184 80 臺北市立大學 12 陳宇軒 本土 F 191 80 國立臺北護理健康大學 13 許皓洋 本土 F 187 81 臺北市立大學 14 張志守 華裔 G 182 86 Evergreen State College 15 傅友 本土 F 192 85 West Virginia Tech 16 張庭瑋 本土 G 191 89 University of Washington 17 黃浚倢 本土 F 187 84 國立臺灣藝術大學 18 陳柏丞 本土 F 187 88 中國文化大學 19 鄭文傑 本土 G 183 81 臺北市立大學 20 莫森 外籍生 F 210 94 天主教輔仁大學 21 邱晨洋 本土 G 183 83 國立臺南大學 22 吳志鍇 本土 F 196 94 國立政治大學 23 波波卡 外籍生 C 206 126 國立政治大學 24 林子桓 本土 G 175 75 University of Charleston 25 曾唯庭 本土 F 191 85 臺北市立大學

P. LEAGUE+ 今（22）日公佈2026選秀大會確定名單，總計有21位本土、3位外籍生1 位華裔共25人確定參與今年選秀，其中政治大學吳志鍇及波波卡、黎明技術學院的史魯齊、旅美球員傅友都是本屆選秀狀元的熱門人選。PLG將於6月30日舉辦2026選秀大會，今年除了19:00開始線上直播之外，聯盟也將邀請參與選秀的球員及球團進行現場選秀，到時將會揭曉2026選秀大會選秀狀元到底是那位受矚目的明日之星。本次選秀大會，25人中有後衛10人、前鋒13人、中鋒2人，臺北市立大學有4人報名參加為最多報名人數的學校。秉持過往選秀大會皆以「光」作為元素的脈絡延伸，今年將對於明日之星的期待、正向面對挑戰的態度，化作光芒的輪廓，由擬似膠帶微微通透的線段交織呈現，象徵新人未來的舞台由自己親手創造。光的色彩漸變以4支PLG隊伍顏色打造，包含臺北富邦勇士藍、桃園璞園領航猿橘、洋基工程綠、台鋼獵鷹紅，並刻意以顆粒質感表現出年輕選手那幾分待打磨的粗糙與羞澀，外放四射的光芒造型，期待每一位選手都能在未來爆發炫目的光芒。