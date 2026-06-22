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市長媽媽分享3種吃法 這方式超推薦

鳳梨釋迦近來因外銷中國議題，再度掀起「仰人鼻息」的政治攻防。台中市長盧秀燕今天被媒體問及相關話題時，未正面捲入爭議，而是大方分享自己最愛的3種鳳梨釋迦吃法，從直接切片、打成果汁到搭配優格堅果，宛如開起美食小教室，還笑說若民眾有更好的吃法，「也歡迎教我一下」。盧秀燕今（22）日出席北屯區南興國中小校舍落成暨動土典禮，會後接受媒體聯訪。針對陸委會副主委梁文傑日前表示「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」，媒體詢問她是否喜歡吃鳳梨釋迦。盧秀燕秒回答「喜歡」，並透露自己平常在家也會做家事、下廚。她表示，最簡單也是最常吃的方式，就是直接切片享用，能吃到最原始的香甜滋味。談到第二種吃法，盧秀燕推薦鳳梨釋迦加入牛奶打成果汁。她表示，牛奶本身甜味不高，但加入鳳梨釋迦後甜度恰到好處，口感濃郁順口，忍不住強調「鳳梨釋迦牛奶非常好喝！」第三種私房吃法則是將鳳梨釋迦切成小丁，加入優格後再撒上一些堅果。她說，這樣不但營養均衡，也很適合作為早餐或輕食，兼顧美味與健康。盧秀燕笑著向外界徵求更多創意吃法，表示如果還有更好的料理方式，「也麻煩教我一下」。