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寶可夢中心6月27日超夯新品來了！卡娜赫拉版皮卡丘家族降臨台北

■6月27日台灣寶可夢中心商品清單

▲卡娜赫拉以慵懶、可愛風格的插畫，將寶可夢們的魅力完整呈現。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲「Pokémon Yurutto」吉祥物吊飾小娃娃，也是許多粉絲必買清單商品。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心6月入店整理券發放實施日期

本週末台灣寶可夢粉絲即將陷入瘋狂！台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，與超人氣插畫家卡娜赫拉合作的「Pokémon Yurutto」系列商品，將在本週末6月27日在台北門市開賣，由卡娜赫拉（カナヘイ）繪製的超可愛的皮卡丘家族，將變成實體絨毛玩具，預期現場也將出現驚人搶購潮，因此官方也持續提供免到現場排隊的線上購買管道！台北寶可夢中心今（22）日發布新商品發售通知，與超人氣插畫家卡娜赫拉合作的「Pokémon Yurutto」系列商品，即將於6月27日（六）在Pokémon Center TAIPEI發售！卡娜赫拉以慵懶、可愛風格的插畫，將寶可夢們的魅力完整呈現。在打造成絨毛玩具之後，採用柔軟材質製作，疊放在一起時，重現皮卡丘家族趴著睡的模樣！週末無法親自前往信義區排隊也沒關係，上述商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」將於6月26日（五）16時00分在線上開始販售。6月27日（六）、28日（日）上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。