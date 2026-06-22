日本真實事件改編漫畫《神經外科醫師竹田君》（脳外科医竹田くん）近日在台灣引發討論，故事中受害者家屬透過漫畫揭露「醫療糾紛」真實情況，最終才讓事件受到關注。如果類似事情發生在台灣，病患及家屬該如何維護自己的權益？《NOWNEWS今日新聞》實際採訪醫療改革基金會執行長林雅惠，帶領大家「事前、事中、事後」處理醫療糾紛。
早期醫療糾紛制度並不完善，病家往往求助無門，只能提告，有些案件甚至打官司打了二十年。隨著《醫療事故預防及爭議處理法》（簡稱《醫預法》）於2024年正式施行，已建立重大醫療事故通報、第三方調解及事故調查等制度，希望有需求的病家不要再孤軍奮戰，花錢又傷心，而是透過網路及實際資源尋求幫助。
醫療糾紛事前預防 別迷信名醫、多問醫師很重要
林雅惠表示，不少台灣民眾存在「名醫迷思」，認為「名醫」就是品質保證，但醫療分科愈來愈細，即使是同一科醫師，也各有不同專長。面對重大手術或侵入性治療時，建議民眾主動了解醫師專長、治療方式、可能風險，以及健保、自費治療的差異，不要因為害怕或不好意思而不敢提問，必要時也應尋求第二醫師的專業意見。
她也建議，民眾可利用衛生福利部建置的「台灣e院」網站，查詢各式醫療問題及案例，建立基本醫療知識，再與醫師充分討論，透過醫病共享決策，降低資訊落差。
醫療糾紛事中保全證據 病歷、同意書都要留
醫療過程發生問題時，很多病家第一時間會急著找醫院理論，但林雅惠提醒，真正重要的是「保全證據」，病患及家屬應妥善保存病歷、檢查報告、醫學影像、手術同意書、自費同意書、收據及其他相關就醫紀錄，必要時也可整理就醫時間軸，協助還原醫療過程。
依《醫預法》規定，病人或家屬可依法向醫療機構申請病歷複製本，醫療機構應自申請翌日起七個工作日內提供病歷及保存的相關同意書，不需要經過主治醫師同意。
至於不少民眾關心是否可以自行錄音、錄影蒐證，林雅惠提醒，涉及醫療人員及其他病患個人資料時，仍須注意《個人資料保護法》等相關規定，不宜任意偷拍、錄影，以免衍生其他法律爭議。
醫療糾紛事後別急著提告 先找第三方協助
若懷疑發生醫療事故，林雅惠建議，第一步可先向醫院的關懷小組提出申訴，其次，不論未來是否提告，都建議向地方衛生局的調解委員會申請醫療爭議調解。
目前各縣市衛生局皆設有「醫療爭議調解機制」，由醫療及法律等第三方專家共同協助醫病雙方溝通、釐清事實，調解本身不需額外負擔費用，對病家而言是相當重要的協助管道。
若涉及生產事故，也可透過《生產事故救濟條例》相關機制申請救濟。藥害、預防接種等事件，也都有相對應的救濟制度，不同案件可依性質尋求適合的協助。
《醫預法》最大改變 從究責走向預防
談到制度改革，林雅惠認為，《醫預法》最大的改變，在於跳脫過去只追究個別醫師責任的「個人咎責文化」，重大醫療事故發生後，依法須啟動事故調查及根本原因分析（Root Cause Analysis，RCA），檢視「醫院管理、人力配置、醫療流程及組織文化」等系統性因素，而非只停留在究責。
「真正重要的是找出事故為什麼會發生、制度哪裡出了問題，透過除錯及共同學習，避免相同事故再次發生。」林雅惠表示，並指出，近年包括高雄民生醫院、安泰醫院等重大事件，都讓社會重新檢視醫療安全制度，也促使醫療機構更加重視事故通報、病人關懷及制度改善。
醫改會倡議提高透明度 建立醫師查詢平台
林雅惠也坦言，目前民眾仍不容易查詢醫師過去是否曾有重大違規紀錄，「醫師懲戒資訊」分散於各地，民眾難以完整掌握，也難辨識有爭議的醫師是否更換執業場所後繼續執業，因此醫改會持續倡議建立醫師不良紀錄查詢平台，提高資訊透明度，讓民眾在就醫前有更多資訊可以參考。
日本《神經外科醫師竹田君》的故事，讓許多人看見一個家庭花了六年才追到真相的艱辛歷程。但更重要的是，希望每一位病人都能在事前做好準備、事中保留證據、事後善用調解與救濟制度，避免因資訊落差、醫病知識不對等，而在面對醫療糾紛時只能孤立無援、吃啞巴虧。唯有提升病人的醫療識能、建立更透明的制度與更順暢的醫病溝通，才能真正降低醫療糾紛發生，也讓悲劇不再重演。
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林雅惠表示，不少台灣民眾存在「名醫迷思」，認為「名醫」就是品質保證，但醫療分科愈來愈細，即使是同一科醫師，也各有不同專長。面對重大手術或侵入性治療時，建議民眾主動了解醫師專長、治療方式、可能風險，以及健保、自費治療的差異，不要因為害怕或不好意思而不敢提問，必要時也應尋求第二醫師的專業意見。
她也建議，民眾可利用衛生福利部建置的「台灣e院」網站，查詢各式醫療問題及案例，建立基本醫療知識，再與醫師充分討論，透過醫病共享決策，降低資訊落差。
醫療過程發生問題時，很多病家第一時間會急著找醫院理論，但林雅惠提醒，真正重要的是「保全證據」，病患及家屬應妥善保存病歷、檢查報告、醫學影像、手術同意書、自費同意書、收據及其他相關就醫紀錄，必要時也可整理就醫時間軸，協助還原醫療過程。
依《醫預法》規定，病人或家屬可依法向醫療機構申請病歷複製本，醫療機構應自申請翌日起七個工作日內提供病歷及保存的相關同意書，不需要經過主治醫師同意。
醫療糾紛事後別急著提告 先找第三方協助
若懷疑發生醫療事故，林雅惠建議，第一步可先向醫院的關懷小組提出申訴，其次，不論未來是否提告，都建議向地方衛生局的調解委員會申請醫療爭議調解。
若涉及生產事故，也可透過《生產事故救濟條例》相關機制申請救濟。藥害、預防接種等事件，也都有相對應的救濟制度，不同案件可依性質尋求適合的協助。
談到制度改革，林雅惠認為，《醫預法》最大的改變，在於跳脫過去只追究個別醫師責任的「個人咎責文化」，重大醫療事故發生後，依法須啟動事故調查及根本原因分析（Root Cause Analysis，RCA），檢視「醫院管理、人力配置、醫療流程及組織文化」等系統性因素，而非只停留在究責。
「真正重要的是找出事故為什麼會發生、制度哪裡出了問題，透過除錯及共同學習，避免相同事故再次發生。」林雅惠表示，並指出，近年包括高雄民生醫院、安泰醫院等重大事件，都讓社會重新檢視醫療安全制度，也促使醫療機構更加重視事故通報、病人關懷及制度改善。
林雅惠也坦言，目前民眾仍不容易查詢醫師過去是否曾有重大違規紀錄，「醫師懲戒資訊」分散於各地，民眾難以完整掌握，也難辨識有爭議的醫師是否更換執業場所後繼續執業，因此醫改會持續倡議建立醫師不良紀錄查詢平台，提高資訊透明度，讓民眾在就醫前有更多資訊可以參考。
日本《神經外科醫師竹田君》的故事，讓許多人看見一個家庭花了六年才追到真相的艱辛歷程。但更重要的是，希望每一位病人都能在事前做好準備、事中保留證據、事後善用調解與救濟制度，避免因資訊落差、醫病知識不對等，而在面對醫療糾紛時只能孤立無援、吃啞巴虧。唯有提升病人的醫療識能、建立更透明的制度與更順暢的醫病溝通，才能真正降低醫療糾紛發生，也讓悲劇不再重演。