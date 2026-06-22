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《曼達洛人》古古最萌星戰代表 免費領銀河基地登機證

▲古古系列周邊成為本次快閃店最大亮點，從玩偶、抱枕、帽子到馬克杯等多款商品一次亮相。（圖／Force Station）

華山限定商品搶先開賣 滿額贈、角色見面會整理

▲華山快閃店推出限定《星際大戰》系列服飾，包含經典電影海報T-Shirt等多款收藏商品。（圖／Force Station）

▲經典三部曲燙金工藝海報將作為活動指定滿額贈品，不同週次贈送內容皆不同。（圖／Force Station）

▲活動推出多項消費滿額贈，包含R2-D2立體瓶蓋磁鐵、燙金工藝海報、收藏卡等限定贈品。（圖／Force Station）

▲快閃店首週、第二週都將舉辦限定角色合影活動。（圖／Force Station）

原力試煉挑戰 完成任務帶走限定獎勵

🟡《星際大戰》快閃店 MISSION CANTINA 活動資訊

「願原力與你同在！」《星際大戰》主題基地 MISSION CANTINA 將於6月25日至8月5日在華山1914文化創意產業園區中5B登場，以近年最受歡迎的《曼達洛人》及超人氣角色「古古」為主題，打造沉浸式星戰基地。活動不僅免費入場，還集結多款商品、限定周邊、互動遊戲、角色合照、滿額贈等豐富內容，勢必成為今年暑假星戰迷必訪景點。《曼達洛人》是《星際大戰》宇宙首部真人影集，2019年於Disney+開播後掀起熱潮，不僅成功拓展星戰世界觀，劇中與主角並肩冒險的「古古」更憑藉療癒外型、呆萌個性圈粉全球，被粉絲暱稱為「Baby Yoda（寶寶尤達）」，成為近年最具代表性的《星際大戰》角色，也帶動玩偶、公仔等周邊商品熱賣。本次活動不只是快閃店，更將整座展區打造為《星際大戰》沉浸式基地。現場設有登艦通道、星際艦橋、主題商品展示區，以及電影經典的Cantina酒館任務區，讓粉絲一步步展開屬於自己的銀河冒險。入場民眾可免費領取限定版「銀河登機身份認證」登機證，每週推出不同版本，只要完成現場拍貼並貼上個人大頭照，就能化身帝國軍、絕地武士或曼達洛人成員，留下專屬星戰紀念。除了沉浸式展區外，現場集結多款《星際大戰》官方授權商品，包括古古絨毛玩偶、抱枕、公仔、杯具、吊飾、帽子等人氣收藏，以及多款華山限定商品。首波公開商品包含經典電影海報T-Shirt、黑暗勢力系列、曼達洛人系列服飾，以及三款《星際大戰》機能風雨衣，分別以黑暗勢力、絕地武士及古古為設計主題，兼具收藏與實穿性。更同步推出工藝海報、立體磁鐵、胸章盲袋等多項限定收藏品，讓粉絲一次買好買滿。首週活動期間，不限消費金額，加價299元即可購買古古胸章盲袋，共六款隨機收藏。消費滿900元即可獲得限量R2-D2立體瓶蓋磁鐵（限量1000份）。消費滿1500元則可依活動週次獲得不同限定贈品，包括《星際大戰》工藝海報、收藏卡、變色杯及《曼達洛人》金屬邊框海報等，每週內容皆不同。6月27日至28日中午12點至下午3點，曼達洛人與古古、達斯維達及風暴兵將現身與粉絲合照。7月4日至5日則由 Grogu 與飛船造型角色接力登場，只要現場消費滿1000元，憑發票即可參加限定合影。展區內還設置兩大互動遊戲，包括「原力射擊試煉」及「原力推杯試煉」，射擊遊戲每次300元、推杯挑戰每次500元，只要成功完成指定任務，就能獲得對應限定獎勵，讓粉絲除了逛展、拍照、購物，也能親自體驗《星際大戰》的原力挑戰。📌日期：2026年6月25日至8月5日📌時間：11:00－20:00／首日（6/25）下午1點開放📌地點：華山1914文化創意產業園區 中5B📌入場方式：免費參觀