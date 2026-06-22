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南亞近期股價狂飆，今（22）日收盤在漲停價152.5元，連續3根漲停，近六個交易日漲近六成。南亞公佈財務業務訊息，5月稅前淨利37.53億元、每股盈餘（EPS）0.33元。南亞近期股價火熱，南亞更預估，第三季電子材料營運狀況佳，營收可望較第二季再略增。業界看好AI算力規模於未來幾年內仍會大幅成長，產業鏈相關業者持續推進資本支出，且預期邊緣運算將帶動終端電子產品的升級需要，可望帶動各類電子材料產品營收成長。南亞5月自結營收288.31億元，月增4.2%、年增31.4%。稅前淨利37.53億元、年增672.79%；歸屬母公司淨利26.45億元、年增610.43%，每股盈餘0.33元。南亞補充，由於權益法投資收益（如投資南亞科及台塑化的利益）是採每季底認列機制，因此該項收益尚未納入5月份的自結稅前利益計算。