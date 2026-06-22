我是廣告 請繼續往下閱讀

捷報！電源線材廠風青實業從傳統銅線轉型為高頻絕緣線供應商，董事長陳信宇近日證實，800V高壓直流電（HVDC）絕緣線材打進輝達Vera Rubin供應鏈，固態變壓器（SST）領域也已具備1200V以上超高壓技術，產品將自今年開始實質貢獻營收。風青順利切入AI領域，財報上已見端倪。第一季毛利率12.6%創下五年新高，單季每股純益0.3元，更是揮別連虧四年的低潮。日前公布自結4月單月每股純益即達0.24元，體質已然不同。陳信宇表示，過去多年累積特殊塗布與繞線技術，正符合高階磁性元件與特殊絕緣材料趨勢，進而將公司提升為電力革命的高頻絕緣關鍵廠商。以800V高壓直流電（HVDC）來說，高壓直流環境下，瞬間電流變化極大，極易產生高溫與電弧，傳統漆包線無法負荷。AI資料中心需要高耐壓、高耐熱與高穩定性的特殊絕緣線材，公司研發出的多股膜包利茲線，已獲得相關認證並開始交貨。不只如此，風青指出，公司同時布局1200V以上超高壓的固態變壓器（SST）絕緣線領域，也已具量產能力。固態變壓器能結合再生能源、微電網、儲能系統，是可以進行靈活能源轉換與控制的新型電力設備，未來在AI伺服器能源系統中愈顯重要。風青提到，生產SST最核心的基礎材料是千股利茲線（1000-strand Litz Wire），目前全球龍頭供應商是德國大廠益利素勒（Elektrisola），風青已急起直追，希望掌握這AI基礎建設商機。低軌衛星與微電網方面，利用獨特的PI膜包線和PFA絕緣線技術，可提升電能轉換效率，不少客戶陸續採用。同時，公司也順利成為全球微型逆變器龍頭美國Enphase Energy的線材供應廠商，應用場域往未來科技挪移。風青在電動車、雙向儲能、微型逆變器等新能源營收估比，已成功拉升至約三成，全面優化產品組合。新能源電動車快速充電部分，公司研發出全球少有的FIW完全絕緣線，具備耐高溫、高壓特性。同時亦開發車用耐大電流與高溫線材，通過認證並打入德國BMW、福斯汽車等供應鏈，動能可期。