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▲李多慧（右）追問林襄（左）要跟誰生小孩，林襄笑回「再看看」，後來才鬆口表示「考慮一下，看他表現」。（圖／翻攝自林襄 Mizuki YouTube）

▲林襄（左圖）、馬傑森月初被狗仔目擊十指交扣約會，讓兩人的戀情再度成為話題。（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki、馬傑森臉書）

28歲啦啦隊尤物、「小龍女」林襄和小4歲樂天桃猿球星馬傑森月初被狗仔目擊十指交扣外出約會，經紀公司以「希望外界能給予當事人一些空間」回應，被解讀默認戀情，而認愛後的林襄對這段姐弟戀也越來越大方，日前她篤定表示，自己一定會結婚生兒子，時間點大約定在32歲，至於暗示是否跟馬傑森，她笑說：「考慮一下，看他表現！」昨（21）日釋出的Vlog，林襄於6月14日賽後和李多慧在球場陪郭天信與張政禹的小孩「肉肉」、「小無敵」玩耍，回休息室的過程中，林襄對著「肉肉」喊說：「我之後再生一個小弟弟陪你玩！」一旁的郭天信立刻鼓掌幫她打氣：「加油，加油！」林襄則是俏皮地跳著舞步回：「我會努力的！」並強調：「我未來一定會結婚生小孩啊！」坦言想要生兒子。林襄後來詢問李多慧：「妳以後幾歲想要生小孩，我們一起生一個小Baby，一起當朋友？」李多慧反問林襄把目標定在何時，她表示大約是在32歲的時候，李多慧隨即追問：「那麼老公是誰？」林襄笑著回了一句「再看看、再看看」，沒想到，李多慧繼續靈魂拷問，她才鬆口表示：「考慮一下，看他表現！」至於「他」是否為馬傑森，一切盡在不言中。大批粉絲看完這段影片後，興奮留言起鬨：「馬傑森要加油了」、「坐等明星賽求婚」、「感覺這一年內會結婚」、「讚啦！現在這個社會，願意生就是讚」、「場上首轟出來了！場下的也該帶打點了」、「把拔叫Jason，兒子叫Johnson，馬強生！」