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▲粉絲放話，如果周湯豪拿下金曲歌王，將自掏腰包請大家吃100份雞排、100杯飲料，引來周湯豪本人「卡位」。（圖／翻攝自Threads）

37歲周湯豪（NICKTHEREAL）踏入音樂圈16年，今年以搖滾專輯〈LOVE RAGE HOPE〉首度叩關第37屆金曲歌王，頒獎典禮將在27日舉行，昨（21）日有粉絲發文放話，如果周湯豪拿下最佳華語男歌手獎，將自掏腰包請大家吃100份雞排、100杯飲料，意外引來周湯豪本尊留言：「卡！」昨天深夜，一名經營一番賞店面的老闆在社群平台發文寫下：「6/27 金曲獎許願文！最佳男歌手獎 周湯豪 獲獎！店門口請客100份雞排 100份飲料。每人限拿一份送完為止。」發下豪語貼出周湯豪奪下金曲歌王就請雞排和飲料的祭品文。該篇貼文一發布，不到1天累計超過4萬瀏覽次數，網友紛紛留言：「許願周湯豪一定能奪最佳男歌手」、「卡一個！周湯豪一定可以得獎」、「先卡先贏，這雞排我拿定了」、「我也希望是周湯豪」、「我也在想要不要發祭品文！集氣」、「卡！一定吃的到」、「穩得！」連周湯豪本人都現身「卡位」，等著領雞排和飲料。周湯豪除了提名本屆金曲獎最佳華語男歌手獎，還憑〈FLAMES〉入圍最佳編曲人獎，他發表入圍感言時說：「起床看到一堆訊息，才知道自己入圍了。上次小巨蛋 Sold out 的時候，我人也在睡夢中，老實說，我到現在都還在消化這個震撼。每次這種高光時刻，我第一個想到的就是獻給我媽媽，還有每一個願意相信我、支持我的人。」