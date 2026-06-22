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▲捷運局指出，為強化工區周邊交通安全與落實事故防制，已完成施工路段沿線新增30面提醒告示牌。（圖／高市府捷運局提供）

▲捷運局強調，透過設立密集且明確的警示標誌，旨在提醒駕駛人行經捷運施工區時提高警覺。（圖／高市府捷運局提供）

為增進捷運岡山路竹延伸線施工路段（省道台1線）行車順暢與安全。高雄市政府捷運工程局於今（22）日上午邀集相關單位辦理現場會勘。研議於捷運路竹施工區段「民富街至路科一路」區間，行車速限將調整為40公里/小時，並透過漸進遞減速限方式，給予駕駛人充裕的適應與減速距離，期能兼顧用路人之行車效率、舒適度，同時確保整體行車安全。捷運局指出，為強化工區周邊交通安全與落實事故防制，已於6/22完成施工路段沿線新增30面提醒告示牌。包括「大型車輛請行駛內車道」、「工區嚴禁超速並禮讓機慢車」及「警52」測速取締標誌等5種宣導牌面，共計30處。透過設立密集且明確的警示標誌，旨在提醒駕駛人行經捷運施工區時提高警覺、提早因應前方路況變化，並有效引導大、小型車輛落實分流，降低汽機車爭道之風險。捷運局進一步說明，目前省道台1線工區正進行自來水管線改遷作業，預計於7月底完成管線轉供後，將接續進行施工交維切換作業，並配合退縮施工圍籬以擴增可通行路幅。後續捷運局將依據現場實際路況修訂交維計畫，提報道安會報綜合管考小組進行審議，務求在推進捷運重大建設之際，亦能將交通衝擊降至最低，全力維護市民大眾的用路安全。