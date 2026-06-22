台灣百萬YouTuber蔡阿嘎近日頻頻陷入爭議，昨（21）日他分享在日本路邊花費200元請插畫家替兩個兒子蔡桃貴、蔡波能繪製肖像畫，隨後再利用AI生成相同風格的作品，並開放粉絲投票比較兩者之間的優劣。本以為只是趣味互動，卻意外觸動大批網友對於AI的敏感神經，也認為蔡阿嘎不尊重其他創作者。
拿插畫家作品與AI比較！蔡阿嘎挨轟不尊重創作者
今（22）日有網友在Threads上截圖轉發蔡阿嘎昨（21）日的限時動態，只見他先曬出在日本路邊的插畫家正在替蔡桃貴與蔡波能繪製的作品，接著又分享透過AI在短短1分鐘內生成的類似風格圖像，並發起投票詢問粉絲「誰畫得好？」選項分別為「AI獲勝」及「畫家贏！沒有被AI取代！」。
最終投票結果仍畫家手繪的作品勝出，蔡阿嘎也在限時動態中打出「帥喔！」稱讚畫家實力。但看似輕鬆有趣的互動內容，卻在網路上引發新的輿論風波，許多Threads網友痛批「很不尊重藝術創作者，而且一點都不好笑」。
Threads轉發的貼文立刻吸引超過2.4萬人按愛心，網友們也紛紛痛批，將AI生成作品與畫家多年累積的專業技術放在同一個天秤上比較，本身就有失尊重。在蔡阿嘎最新IG貼文當中，也湧入大批網友留言開罵，「超級不尊重畫家，身為創作者居然不懂得尊重彼此的專業」、「實在好不尊重藝術創作」、「身為創作者不會尊重其他創作者」、「真的非常沒禮貌」、「AI影片比蔡阿嘎有料 要不要考慮用AI一分鐘做影片」。
但也有不少粉絲出面緩頰，「人家都說畫得很帥，怎麼有人看不懂中文還來蹭？」、「阿嘎從頭到尾沒有貶低過畫家，一堆腦補仔自己用想像的就高潮」、「不是啊！他們有花錢消費耶！這都能燒」、「阿嘎是要表示現代畫家還是比AI強，在這時代誰要AI的一點溫度都沒有，不懂為何要酸」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今（22）日有網友在Threads上截圖轉發蔡阿嘎昨（21）日的限時動態，只見他先曬出在日本路邊的插畫家正在替蔡桃貴與蔡波能繪製的作品，接著又分享透過AI在短短1分鐘內生成的類似風格圖像，並發起投票詢問粉絲「誰畫得好？」選項分別為「AI獲勝」及「畫家贏！沒有被AI取代！」。
最終投票結果仍畫家手繪的作品勝出，蔡阿嘎也在限時動態中打出「帥喔！」稱讚畫家實力。但看似輕鬆有趣的互動內容，卻在網路上引發新的輿論風波，許多Threads網友痛批「很不尊重藝術創作者，而且一點都不好笑」。