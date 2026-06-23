我是廣告 請繼續往下閱讀

肯德基蛋撻店來了！6/27首創國際蛋撻日

▲肯德基總被說是「被炸雞耽誤的蛋撻店」，如今宣布要開真的蛋撻專賣店。（圖／記者蕭涵云攝）

「蛋撻鹹粥」沒在開玩笑！蛋撻漢堡、蛋撻烤布蕾菜單

▲拿坡里把披薩變成蛋塔，開賣「派對Pizza塔」。（圖／拿坡里提供）

拿坡里先開賣「派對Pizza塔」！把披薩變成蛋塔

派對Pizza塔」，把大家熟悉的披薩風味濃縮成蛋塔，一次開吃海鮮、夏威夷、地中海漁夫、燻雞、臘腸、墨西哥等6款口味，有如可以吃的盲盒，邊吃邊猜，增添話題。





台灣人總愛說肯德基是「被炸雞耽誤的蛋撻店」，如今玩笑變成真的了！同步開出一日限定「蛋撻專賣店」，推出蛋撻漢堡、蛋撻鹹粥、蛋撻烤布蕾等瘋狂菜單。不再只是「被炸雞耽誤的蛋撻店」！把大家最愛在社群平台上開玩笑的熱梗變成真的，肯德基蛋撻店限時快閃開張，讓社群熱梗走出留言區。還預告要讓肯德基爺爺轉職，先不炸雞就算了，還有可能「也長得不一樣了？」讓人實在很好奇。肯德基表示，菜單將全面蛋撻化，嗆聲超展開蛋撻漢堡、蛋撻鹹粥、蛋撻烤布蕾等無極限蛋撻全餐。還要顛覆以往，讓蛋撻站上C位，推出「買蛋撻送炸雞」限定優惠。請讀者和《NOWNEWS今日新聞》一起密切鎖定肯德基最新消息。而拿坡里今年不只首度推出蛋塔，還搶先發揮創意推出鹹食點心「