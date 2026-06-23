百萬YouTuber蔡阿嘎日前在IG限時動態上，分享兩個兒子在日本路邊花200元台幣的價格請畫家創作似顏繪的照片，隨後他又用AI製圖，生成另一個版本的似顏繪，給粉絲投票AI跟畫家誰畫得好；此舉遭質疑是在訕笑畫家，因此遭到網友炎上，痛批他很沒禮貌。對此，蔡阿嘎昨（22）日深夜緊急發布澄清影片，表示自己絕無此意，並強調AI永遠無法取代真人創作的溫度。
蔡阿嘎緊急發聲 澄清拿AI圖PK日本畫家事件
蔡阿嘎昨日深夜在IG緊急發布影片，澄清訕笑日本畫家一事。蔡阿嘎表示：「在看到大家留言後我才發現說，原來我們嚴重忽略了，其實比較這個動作，對於藝術家或創作者來說，本身是一個冒犯，這是非常不禮貌的。」
蔡阿嘎強調會打出日本畫家似顏繪的價格，純粹是想要讓大家了解當地的行情，沒有調侃的意思。他最後也感謝網友們的提醒，並再次聲明自己的想法：「人類的創作才是藝術的本質，這點是永遠不會被取代的。那這兩幅畫我們也非常喜歡，絕對會好好的珍藏它」。
蔡阿嘎遭炎上主因 網質疑：不尊重畫家專業
回顧事件主因，源於蔡阿嘎21日發布的3則限時動態。第一篇提到，日本畫家似顏繪要200元台幣，第2篇則放上他用AI生成的似顏繪；接著第3篇限動，蔡阿嘎直接拿畫家畫出來的作品與AI作品比較，開放粉絲投票「誰畫得好？」選項分別為「AI獲勝」及「畫家贏！沒有被AI取代！」。
網友認為蔡阿嘎這種拿真人比AI的行為很不禮貌，因此才砲轟他：「很不尊重藝術創作者，而且一點都不好笑」、「真的非常沒禮貌」、「AI影片比蔡阿嘎有料，要不要考慮用AI一分鐘做影片」、「他自己是創作者，還這樣不尊重專業」。
不過也有粉絲護航蔡阿嘎，「現在一堆原本不認識畫家的人都認識了，某種程度上反而幫對方衝了一波流量」、「有follow阿嘎的應該都知道他喜歡說反話吧？」兩派論戰持續在網路上發酵。
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蔡阿嘎昨日深夜在IG緊急發布影片，澄清訕笑日本畫家一事。蔡阿嘎表示：「在看到大家留言後我才發現說，原來我們嚴重忽略了，其實比較這個動作，對於藝術家或創作者來說，本身是一個冒犯，這是非常不禮貌的。」
蔡阿嘎強調會打出日本畫家似顏繪的價格，純粹是想要讓大家了解當地的行情，沒有調侃的意思。他最後也感謝網友們的提醒，並再次聲明自己的想法：「人類的創作才是藝術的本質，這點是永遠不會被取代的。那這兩幅畫我們也非常喜歡，絕對會好好的珍藏它」。
回顧事件主因，源於蔡阿嘎21日發布的3則限時動態。第一篇提到，日本畫家似顏繪要200元台幣，第2篇則放上他用AI生成的似顏繪；接著第3篇限動，蔡阿嘎直接拿畫家畫出來的作品與AI作品比較，開放粉絲投票「誰畫得好？」選項分別為「AI獲勝」及「畫家贏！沒有被AI取代！」。
網友認為蔡阿嘎這種拿真人比AI的行為很不禮貌，因此才砲轟他：「很不尊重藝術創作者，而且一點都不好笑」、「真的非常沒禮貌」、「AI影片比蔡阿嘎有料，要不要考慮用AI一分鐘做影片」、「他自己是創作者，還這樣不尊重專業」。
不過也有粉絲護航蔡阿嘎，「現在一堆原本不認識畫家的人都認識了，某種程度上反而幫對方衝了一波流量」、「有follow阿嘎的應該都知道他喜歡說反話吧？」兩派論戰持續在網路上發酵。