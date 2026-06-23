近期受到許多人關注的塗鴉捉迷藏遊戲《超級變色龍》（MECCHA CHAMELEON），6月10日上市後短短12天，累積銷量就突破700萬套，更登上Steam台灣地區銷售排行榜第一名，官方也宣布，推出日本元素新地圖「Osaka」（大阪），目前相關更新檔1.7.0已經上線。
銷量狂飆700萬套 台灣熱銷榜第一
《超級變色龍》（MECCHA CHAMELEON）由日本兩人組成的獨立開發團隊「LEMORION」製作，是一款多人塗鴉、捉迷藏的派對遊戲，玩家進入遊戲時都是一個小白人，要透過改變姿勢、為自己塗上色彩，讓自己偽裝成磚塊牆、花朵、陰影、玩偶等藏在環境中，遊戲於6月10日上架Steam，售價僅136元。
有趣搞笑的玩法，《超級變色龍》銷量一飛沖天，官方在22日宣布，遊戲累積銷量已經正式突破700萬套，距離19日公布的500萬套只過了3天，可以看出遊戲的熱銷程度。在Steam的即時熱銷榜單上，《超級變色龍》也暫居第一位置。
新地圖「Osaka」來了 有趣玩法吸引玩家
《超級變色龍》官方昨（22）日也表示，會推出以日本元素設計的全新官方地圖，目前官方也更新公告，更新檔1.7.0已經上線，新增新的官方地圖「Osaka」（大阪），以及新增報告功能、修正標題的Discord連結。
許多玩家在遊玩《超級變色龍》時，會把自己創意偽裝過程，剪輯成影片上傳到社群平台，或是分享偽裝截圖，讓大家一起來找，吸引到更多人加入《超級變色龍》一起同樂，玩家可以自己創建伺服器，讓其他玩家加入，或是加入其他玩家的伺服器。
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《超級變色龍》（MECCHA CHAMELEON）由日本兩人組成的獨立開發團隊「LEMORION」製作，是一款多人塗鴉、捉迷藏的派對遊戲，玩家進入遊戲時都是一個小白人，要透過改變姿勢、為自己塗上色彩，讓自己偽裝成磚塊牆、花朵、陰影、玩偶等藏在環境中，遊戲於6月10日上架Steam，售價僅136元。
有趣搞笑的玩法，《超級變色龍》銷量一飛沖天，官方在22日宣布，遊戲累積銷量已經正式突破700萬套，距離19日公布的500萬套只過了3天，可以看出遊戲的熱銷程度。在Steam的即時熱銷榜單上，《超級變色龍》也暫居第一位置。
《超級變色龍》官方昨（22）日也表示，會推出以日本元素設計的全新官方地圖，目前官方也更新公告，更新檔1.7.0已經上線，新增新的官方地圖「Osaka」（大阪），以及新增報告功能、修正標題的Discord連結。
許多玩家在遊玩《超級變色龍》時，會把自己創意偽裝過程，剪輯成影片上傳到社群平台，或是分享偽裝截圖，讓大家一起來找，吸引到更多人加入《超級變色龍》一起同樂，玩家可以自己創建伺服器，讓其他玩家加入，或是加入其他玩家的伺服器。
《めっちゃカメレオン》
売上7️⃣0️⃣0️⃣万本達成！ありがとうございます！
✅今日か明日に日本がテーマの公式マップが実装予定です。 pic.twitter.com/FZ839207nT
— LEMORION🌌レモリオン (@lemorion1224) June 21, 2026