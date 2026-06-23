寶可夢系列動畫、遊戲受到許多人喜愛，寶可夢近年也跟不同動畫公司合作，推出各種風格的寶可夢動畫，像是在Netflix播放的《寶可夢禮賓部》，獨特的療癒劇情吸引不少民眾喜愛。現在寶可夢國際公司原創動畫總監Phil Rynda宣布，將和《笑笑羊》英國阿德曼動畫團隊一同製作寶可夢定格動畫《寶可夢故事集 荒誕冒險記 蔥遊兵與皮丘》。
蔥遊兵、皮丘伽勒爾大冒險 和寶可夢相遇
寶可夢國際公司原創動畫總監Phil Rynda昨（22）日在法國安錫國際動畫影展中，出席《笑笑羊》英國阿德曼動畫團隊的座談會，座談會中宣布，雙方將一起推出《寶可夢故事集 荒誕冒險記 蔥遊兵與皮丘》定格動畫。
動畫劇情描寫2隻寶可夢蔥遊兵和皮丘，穿越到伽勒爾地區的冒險之旅，他們在旅途過程中，幫助和保護伽勒爾地區的寶可夢，雖然兩隻寶可夢的旅程很少按照計畫進行，但是他們在探索的過程中，也加深彼此的友誼，在旅途中他們和不少性格各異的寶可夢相遇，讓這趟旅程充滿歡樂。
定格動畫風格 2027年上映
Phil Rynda在座談會中表示，能和英國阿德曼動畫團隊頂尖人才合作，令人感到興奮，阿德曼動畫團隊對於動畫品質的堅持，和寶可夢公司相同，雙方也在座談會上公布新的美術圖，目前《寶可夢故事集 荒誕冒險記 蔥遊兵與皮丘》預計在2027年推出。
定格動畫（Stop Motion）是利用連續拍攝靜態照片，組合成一部動畫。通常會將動畫場景布置好，將黏土製作的模型或是物件拍攝下來，每次移動一點再拍照，把上百張、甚至上千上萬張照片連續播放後，就會有靜態物品變成動畫的錯覺。
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寶可夢國際公司原創動畫總監Phil Rynda昨（22）日在法國安錫國際動畫影展中，出席《笑笑羊》英國阿德曼動畫團隊的座談會，座談會中宣布，雙方將一起推出《寶可夢故事集 荒誕冒險記 蔥遊兵與皮丘》定格動畫。
動畫劇情描寫2隻寶可夢蔥遊兵和皮丘，穿越到伽勒爾地區的冒險之旅，他們在旅途過程中，幫助和保護伽勒爾地區的寶可夢，雖然兩隻寶可夢的旅程很少按照計畫進行，但是他們在探索的過程中，也加深彼此的友誼，在旅途中他們和不少性格各異的寶可夢相遇，讓這趟旅程充滿歡樂。
Phil Rynda在座談會中表示，能和英國阿德曼動畫團隊頂尖人才合作，令人感到興奮，阿德曼動畫團隊對於動畫品質的堅持，和寶可夢公司相同，雙方也在座談會上公布新的美術圖，目前《寶可夢故事集 荒誕冒險記 蔥遊兵與皮丘》預計在2027年推出。
定格動畫（Stop Motion）是利用連續拍攝靜態照片，組合成一部動畫。通常會將動畫場景布置好，將黏土製作的模型或是物件拍攝下來，每次移動一點再拍照，把上百張、甚至上千上萬張照片連續播放後，就會有靜態物品變成動畫的錯覺。