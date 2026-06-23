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▲蔡阿嘎在21日的限時動態中，貼出在日本路邊看到插畫家，於是花200元替蔡桃貴與蔡波能繪製肖像。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG@yga0721）

▲蔡阿嘎疑訕笑日本畫家遭炎上，急發影片澄清：「AI不可能取代真人！」（圖／翻攝自蔡阿嘎IG@yga0721）

百萬YouTuber蔡阿嘎近日帶著家人赴日本旅遊，期間特地花費約新台幣200元，請當地街頭畫家替兩個兒子蔡桃貴與蔡波能繪製似顏繪，原本只是旅途中一段溫馨紀錄，沒想到後續卻因蔡阿嘎分享AI生成同樣風格的人物照引發大批粉絲討論，讓不少網友想起他去年才大讚蔡桃貴20分鐘速寫熊本城的畫功，如今卻又拿AI來訕笑日本畫家，讓不少網友直呼：「超不尊重！」事件起因於蔡阿嘎在日本花200元替兒子作畫，他在分享街頭畫家作品後，又利用AI生成相同人物風格的圖像，並將兩者放在一起開放粉絲投票比較，雖然最後手繪作品獲得較高支持度，但不少網友認為，將創作者多年累積的專業技術與AI產出內容放在同一個標準比較，本身就帶有不尊重意味，因此引來大量批評聲浪。更讓部分網友感到諷刺的是，蔡阿嘎去年才曾高調分享兒子蔡桃貴的繪畫天分。當時年僅7歲的蔡桃貴，在日本旅遊期間花費約20分鐘完成熊本城素描速寫，作品不僅細節完整，連城牆紋理都仔細呈現。蔡阿嘎當時更公開稱讚兒子畫功驚人，引來超過十萬名網友按讚與熱烈討論。因此這次AI比較事件爆發後，不少人翻出過去相關貼文，認為蔡阿嘎一方面肯定兒子的手繪創作價值，另一方面卻將街頭畫家的作品與AI放在同一個競技場比較，形成強烈反差，部分網友更直言，身為內容創作者應該更能理解藝術工作者投入的時間與心血，而非用流量話題作為娛樂效果。面對外界批評持續擴大，蔡阿嘎也在深夜拍攝影片回應，他坦言看到留言後才意識到，比較這個動作本身對藝術創作者可能造成冒犯，並承認自己考慮不周。蔡阿嘎也強調原意並非貶低畫家，而是想探討AI與創作的差異，同時重申人類創作所擁有的情感與溫度，絕非人工智慧能夠完全取代，並表示會將兩幅作品妥善珍藏。