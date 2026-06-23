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南港開發案輝達正對面 明年底完工

內政部國土計畫審議會日前通過北市府提案，把關渡洲美平原劃設為「城鄉發展地區第一類」。混凝土龍頭國產建材實業在該區域擁有近2萬坪土地資產，潛在開發價值大增，公司看好有機會成為台灣版AI創新聚落核心之一。國產在全台有近44.7萬坪土地資產，旗下南港大型開發案工程，位在市東區門戶發展核心，進入工程倒數階段，預計在2027年底左右完工、2028年申請取得建築使用執照；該地點正對面就是NVIDIA輝達研發中心已經進駐的「潤泰玉成大樓」，推高潛在開發價值。隨著南港在東區門戶計畫帶動下快速轉型，以四鐵共構優勢，躍升為台北指標商辦熱區。同時輝達海外總部也計畫設在北士科，國產在鄰近關渡平原有10筆、近2萬坪的土地，全數都屬於「城鄉發展地區第一類」內。國產表示，北市府進行都市計畫區段徵收程序後，發還的土地將非常具有龐大的潛在開發價值。根據相關學者專家分析，全球資金正重新評價台灣在AI半導體等高科技產業鏈中的戰略地位，並且延伸到商辦、住宅、以及城市建設等。而北士科因為輝達海外總部進駐，成為財富重估浪潮中最受矚目的核心舞台之一，讓最鄰近的關渡洲美平原也成為這波發展的重中之重核心區域。