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▲熱火與塞爾提克被點名是字母哥交易案最後兩大競爭者，然而熱火布局時間更長、交易籌碼更符合公鹿重建需求，因此競爭力略勝綠軍。（圖／美聯社／達志影像）

▲熱火籃球事務總裁Pat Riley被視為聯盟頂級操盤手；字母哥爭奪戰不只是球星交易，更是兩大管理層的鬥智。（圖／美聯社／達志影像）

公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo交易，應該會在48小時內完成，字母哥只剩下兩個落點，熱火或塞爾提克。我推估熱火競爭力會大於塞爾提克，一年前當公鹿打算交易字母哥，我第一個點名熱火機率最大，一年來兩次公鹿沒能出手，問題不在熱火報價或市場反應，字母哥交易拖過整整一年，主要卡在字母哥態度和公鹿心態。字母哥始終不肯明確表態「交易我吧」，是最大關鍵。公鹿想要找到比「交易公易王牌球星字母哥」更好解套方式，但仍一籌莫展，所以拖過一年。熱火不搶字母哥，根本沒有爭冠實力和陣容，熱火一年來積極出手+談判+報價，符合熱火籃球事務總裁「NBA教父」Pat Riley風格和野心。塞爾提克會在近一個月殺出來，讓人意外，塞爾提克操盤手Brad Stevens確實也是NBA教父等級，細膩思維、深謀遠慮、抓準時機、一擊命中，很有Pat Riley風範，只是Pat Riley操盤和起手式一向殺氣凌人，氣勢強到讓人猶豫。Brad Stevens屬陰柔派，暗兵不動，看準時機，出面攪局，Stevens非常清楚，塞爾提克如果不搶下字母哥做出改變和進化，綠軍這套陣容已經沒有能力再奪冠，Jayson Tatum+Jaylen Brown這套組合也走到必須拆夥時機。從操盤手的智慧、應變，以及更關鍵出手時機、目標，就能看出總管執行力和智慧，Brad Stevens出手攪亂熱火一年布局，也讓Pat Riley補強熱火計畫走得很不順，這一局非常有趣。對字母哥來說，熱火有奪冠文化，這是Pat Riley建立起來的聲望和球隊特質，2010年夏天年輕的LeBron James就是前往邁阿密修練取經，學成離開。塞爾提克也正在累積球隊爭冠文化，Brad Stevens是極少數未來教父等級總管，他看準塞爾提克必須拆解時機，綠軍也很有機會拿下字母哥，意外出手搶人，打亂熱火計畫。字母哥的選擇很關鍵，塞爾提克同樣能為字母哥帶來爭冠陣容和競爭力。幾個原因：1、熱火報價含更多年輕潛力球員，都處於新秀合約，有助公鹿重建。2、熱火七呎中鋒Kel’el Ware和6呎5吋射手Tyler Herro都能打上先發，未來都還有顛峰。3、熱火提供的角色球員交易包，也能馬上送上火線。塞爾提克除了球星Jaylen Brown很吸睛，其他交易條件迷人程度不如熱火。這裡頭最大變數會在公鹿身上，有人喜歡A但就是有人喜歡B，如果公鹿認為綠軍交易包更迷人更有未來性，或許風向就會轉向綠軍。不管字母哥最終會去熱火或塞爾提克，只要字母哥季後賽很健康，這兩支球隊都能以字母哥做為核心王牌，至少打進東區決賽。東區因為字母哥版塊移動，新賽季還會更熱鬧。