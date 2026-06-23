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想變瘦，卻差點連頭髮都掉光！台中一名52歲的廖姓婦人，為追求骨感身材，誤信「減肥神針一針搞定」的誇大宣傳。沒想到打完後不僅整天陷入重度憂鬱，原本烏黑的秀髮更開始瘋狂大塞排水孔，慘變「女性雄性禿」，頭頂驚現「摩西分海」！嚇得她停藥後，食慾竟像脫韁野馬般失控，體重迅速從76公斤暴增回彈至82公斤，最後只能回奔醫院求救。亞洲大學附屬醫院豐中分院家庭醫學科主任葉信甫透露，這名廖姓婦人原本透過門診系統性減重，成效頗佳（95公斤減至76公斤），卻因為搬家中斷門診，私下改打熱門減肥針。結果短短兩個月，體重雖微降，卻換來嚴重的身心折磨。不僅心情Down到谷底，掉髮量更讓她崩潰直呼「洗澡時地上像鋪了一片海苔」。醫療團隊緊急安排抽血，發現廖婦體內的電解質與微量元素早已嚴重失衡。葉信甫主任指出，每個人對藥物的耐受度不同，醫療團隊決定幫她全面「重開機」！透過身體組成分析、甲狀腺及血糖檢測，依據她的體質精準調配口服藥物與抑制食慾配方，多管齊下，總算在「零副作用」的狀態下控制住胃口，幫她找回健康體態。葉信甫強調，肥胖是複雜代謝機能失調的結果，更是二型糖尿病、高血壓、高血脂（三高問題）、脂肪肝及心血管疾病的高風險群，確實需要提早健康干預。然而，減肥絕非「一招半式打天下」，若盲目追求單一神針的減重捷徑而忽略自身體質，反倒會被副作用吞噬。醫師呼籲，克服肥胖應尋求家醫科或專業減重醫師協助。透過抽血檢測與體脂評估，量身打造客製化的「精準醫療策略」，並搭配規律作息、減少加工食品攝取與固定運動，才是維持身材、安全享「瘦」的根本解決之道。