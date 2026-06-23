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一、高乘載管制

二、開放路肩

三、替代道路

四、暫停施工

五、匝道儀控

重點壅塞路段

週五下午及週六上午南向國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，國3中和-關西、快官-霧峰與國5南港系統-頭城

週日下午北向國1北斗-彰化、台中-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統，國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪與國5宜蘭-坪林

週一下午北向國5宜蘭-坪林

高公局建議國道好走時段

西部國道部分： 週六南向用路人建議上午8時前或12時以後出發。 週日北向用路人建議南部地區9時前、中部地區12時前出發。

國5部分： 週五南向用路人建議9時前出發、週六南向建議6時前出發。 週日北向用路人建議9時前出發、週一北向建議12時前出發。



▲暑假國道重點易壅塞路段。（圖／高公局提供）

下禮拜即將迎來暑假，高公局參考近年暑假車流狀況，預估今年暑假期間，國道每週五至週日將有較大量旅遊車潮，約為平日的1.2倍，特別是國5會有大量車潮，因此在7月3日起實施交通疏導，包含高乘載管制、路肩開放等。國5預期在週五、週六南向；週日、週一北向有大量車潮，因此維持每週日15至20時在國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道實施高乘載管制。每週五至週一，現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另週五7至20時增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段。(一)國5頭城往坪林地區，建議改走台9。(二)國1、國3新竹往返臺南地區，建議改走台61。(三)國6南投往返臺中地區，建議改走台63。(四)國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。每週六及週日全日，國道全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響交通之工程除外)。視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制，並機動調整。暑假期間週五至週一國道交通量大，路段如下：另，高公局提醒，暑假期間高溫較易造成車輛故障或爆胎情形，呼籲民眾平日做好車輛保養並於行前妥為檢查車況。如遇到爆胎，切勿急踩煞車，應放開油門減緩速度、握穩方向盤，顯示方向燈並讓車輛逐漸滑行至路肩，然後開啟危險警示燈，並儘快至安全處所使用高速公路 1968App一鍵報案、撥打1968客服專線或利用緊急電話通報交控中心。