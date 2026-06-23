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NBA休賽季最震撼的交易案即將定案！密爾瓦基公鹿隊超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易案已進入最後階段，綜合多位聯盟權威記者的消息指出，波士頓塞爾提克隊目前在爭奪戰中處於「領跑者」地位，極有可能在NBA選秀大會前完成這筆世紀級交易。隨著談判進入白熱化，阿德托昆博本人在個人社群媒體發文表示：「上帝啊，我從一開始就信任你，而我也會一直信任你。」此番言論被視為交易在即的預告。隨後，希臘官方帳號在相關新聞下留言，發布了一個象徵波士頓塞爾提克的「三葉草（Clover）」圖案，這一舉動瞬間引發籃球圈炸鍋，美媒《NBACentral》更直言：「希臘似乎想看到字母哥前往波士頓。」ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）與海恩斯（Chris Haynes）皆指出，塞爾提克目前已超越邁阿密熱火，成為引進阿德托昆博的最大熱門。據悉，公鹿隊傾向於在選秀大會前拍板定案，以結束漫長的談判過程。然而，這場豪賭的代價並不小。除了聯盟公認的交易核心——總冠軍賽 MVP布朗（Jaylen Brown）之外，公鹿隊亦對塞爾提克的年輕潛力股表現出濃厚興趣。據《馬克·史坦（Marc Stein）》報導，公鹿隊點名要求加入 2024 年首輪秀、年輕後衛雨果·岡薩雷斯（Hugo Gonzalez），以及塞爾提克手中的首輪選秀籤。岡薩雷斯在上賽季表現驚艷，被視為頂級潛力股，若將其納入交易，將對綠衫軍的陣容深度造成不小影響。值得注意的是，公鹿隊似乎並不打算透過交易字母哥立即進入徹底重建。相關消息指出，公鹿管理層對於留用傑倫·布朗抱持開放態度，希望以這名頂級雙向側翼球員為核心，結合岡薩雷斯等年輕資產，維持球隊在東區的競爭力。這對於塞爾提克而言是個好消息與挑戰並存的訊號：一方面，這證明了他們的籌碼極具價值；另一方面，公鹿索要的「包裹」價值不斷攀升。正如波士頓籃球事務總裁布拉德·史蒂文斯（Brad Stevens）先前所言，塞爾提克目前的陣容距離爭冠仍有差距。阿德托昆博的到來將直接解決球隊在禁區防守、組織能力與外線防守上的多重需求。一名聯盟高管透露：「這是一次全方位的補強，他能讓你在攻防兩端同時變強，這將會是徹底改變聯盟格局的交易。」