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▲單依純的表演舞台與安室奈美惠歌曲MV的設計高度相似。（圖／翻攝自微博＠互聯網貓貓頭）

中國24歲女歌手單依純今年憑藉專輯《純妹妹》入圍第37屆金曲獎最佳華語女歌手獎，27日將與蔡依林、彭佳慧等人角逐歌后。然而，金曲獎登場前夕，她卻因在節目《國樂無雙》的演出陷入抄襲爭議，舞台設計、伴舞編排都被質疑與日本天后安室奈美惠10年前歌曲〈Mint〉MV高度相似，引發熱議。單依純在《國樂無雙》中，帶來范曉萱的經典老歌〈好想談戀愛〉，她將歌曲氛圍改編得更加歡快且加入海豚音，表演時還站在階梯狀舞台演唱，周圍被女伴舞圍繞，場面看起來很壯觀。可這畫面卻被安室奈美惠的粉絲抓包，跟她2016年推出的歌曲〈Mint〉的MV極其相似。仔細對比兩者畫面，雖然歌曲不同，但背景一致，都是整排女舞者站在階梯舞台上，頭戴黑色齊瀏海假髮，搭配白色緊身衣褲跳舞，手插腰的舞蹈動作也重疊，讓人質疑單依純的舞台就是在模仿這首經典歌曲，要求單依純道歉。對此，單依純的粉絲也出面護航，表示透過工作室花絮可以看出，這個舞台設計單依純並未參與。她18日彩排時才首次見到舞台，當時還因為階梯很難走的關係，跟指導人員反覆溝通、排練，19日就正式上場錄製了，可見她只負責唱歌，舞台設計與她無關，要道歉也應該是節目組道歉。不過截至今（23）日為止，單依純與節目組及所屬電視台浙江衛視都沒有任何回應，真相恐怕石沉大海、不了了之。而單依純今年3月才被李榮浩公開指控，在沒要到他授權的情況下，就於演唱會上唱李榮浩的歌曲〈李白〉；單依純當時有出面道歉，稱授權流程由演唱會主辦單位負責，自己沒有仔細核查，願意負擔賠償費用。而單依純這次靠著《純妹妹》不僅入圍最佳女歌手，還提名了最佳華語專輯獎、最佳專輯製作人獎、年度專輯獎、最佳MV獎。金曲獎評審團主席黃韻玲回應入選原因，稱讚單依純的唱功非常好：「」肯定了單依純的歌聲和音樂。