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新作女主娃娃臉 傳有玩家發起抵制

▲《劍星：血雨》女主角Evie以韓國模特兒申才恩為原型。（圖／翻攝自X@StellarBlade）

抵制活動是引戰文 發文帳號已被封鎖

韓國知名遊戲開發商SHIFT UP日前公開《劍星》續作《劍星：血雨》，SHIFT UP執行長兼製作人金泰亨受訪時表示，續作新女主角Evie比前作主角伊芙更年輕，身材更嬌小，不過Evie外觀引發討論，有玩家認為Evie穿著奈米衣戰鬥極具魅力，也有部分玩家指出，Evie的臉較為娃娃臉，容易讓人聯想到未成年角色，國外論壇ResetEra傳出有玩家發起「信用卡封殺」，要向Visa、Mastercard等國際信用卡組織進行惡意檢舉，使遊戲下架，ResetEra則指出，該篇文章是「惡意引戰文」，已經封鎖該發文帳號。《劍星》遊戲發售後，女主角性感裝扮和戰鬥動作，經常引發討論，而SHIFT UP執行長兼製作人金泰亨日前接受專訪也表示，新作《劍星：血雨》女主角Evie比前作主角伊芙更年輕，身材更嬌小，角色原型為韓國模特兒申才恩，盼能在遊戲中展現跟伊芙截然不同的特色。但Evie略帶年輕的娃娃臉，也引發部分玩家抗議，指控遊戲將未成年角色「性感化」。更有玩家在歐美論壇ResetEra發起拒買活動，還表示要在各大國際信用卡組織Visa、Mastercard等進行惡意檢舉，想透過施壓支付金流平台，達到遊戲下架、無法在大型零售商、數位商店販賣目的。但經過ResetEra審查發現，這篇貼文的帳號過去發文數量少，內容總是刻意營造爭議、雙方對立。其他玩家也認為這篇抵制《劍星：血雨》貼文引戰目的濃厚，並沒有跟進抵制或支持原PO看法，最終ResetEra判定該發文帳號是故意帶風向、引戰，因此將該發文帳號永久封鎖，以免爭議持續擴大。2025年也曾發生過「信用卡封殺」行動，有許多遊戲被激進民眾檢舉，導致金流出狀況，被迫下架的情況，許多遊戲開發商和創作平台都受到影響，讓不少玩家批評這種利用信用卡金流進行思想審查的行為。《劍星：血雨》目前仍在開發中，尚未公布推出日期。